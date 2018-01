Trump anunciará candidato a vice-presidente na sexta-feira

WASHINGTON – O provável candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na quarta-feira com os principais nomes que podem assumir o posto de vice-presidente, e disse que anunciará sua escolha em Nova York na sexta-feira.

“Farei o anúncio da minha escolha para a vice-presidência na sexta-feira às 11h, em Manhattan”, disse Trump em sua conta no Twitter.

O empresário teve um encontro pela manhã de quarta-feira com o governador de Indiana, Mike Pence, e depois conversou com o ex-presidente da Câmara dos Representantes Newt Gingrich.

Sua família se encontrou no dia anterior com o governador de New Jersey, Chris Christie, que fala com Trump quase diariamente.

I will be making the announcement of my Vice Presidential pick on Friday at 11am in Manhattan. Details to follow.