Trump confirma participação em debates, mas quer renegociar termos

WASHINGTON – O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou na terça-feira, em entrevista à revista Time, que se comprometerá a participar de três debates com sua concorrente democrata, Hillary Clinton, mas tentará renegociar os termos dos encontros concordados por uma comissão bipartidária.

“Definitivamente participarei de três debates”, afirmou o magnata à revista em entrevista por telefone. “Quero muito debater, mas preciso ver as condições”, completou.

A Comissão de Debates Presidenciais, uma organização não partidária que patrocina e produz os debates das eleições gerais nos EUA desde o fim dos anos 1980, agendou três eventos para este ano: 26 de setembro, em Hempstead (Nova York), 9 de outubro em St. Louis (Missouri) e 19 de outubro em Las Vegas (Nevada). Também está marcado um debate entre os candidatos à vice-presidência para o dia 4 de outubro em Farmville, na Virgínia.

As datas e os locais selecionados pela comissão foram anunciados em setembro de 2015 e o formato dos debates, que terão 90 minutos de duração, também já foram definidos. No entanto, o candidato republicano destacou que ele negociou com as emissoras durante os debates nas primárias e pretende fazer o mesmo agora.

“Eu renegociei os debates durante as primárias, lembram? Tenho certeza que elas estarão abertas para as sugestões que eu tenho porque acredito que são ideias justas”, disse o republicano. “Mas eu ainda não vi as condições. Elas serão apresentadas para mim nesta noite (de terça).”

Adversária. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, confirmou na segunda-feira sua participação nos três debates presidenciais programados para este ano.

“A única questão é agora se Donald Trump se apresentará aos debates nas datas, horas, lugares e formatos programados pela comissão”, afirmou o chefe de campanha de Hillary, John Podesta.

Trump reclamou pelo fato de as datas dos dois primeiros debates coincidirem com partidas da NFL, a liga de futebol americano. “Hillary Clinton quer ir contra a NFL”, disse Trump, recentemente, e acusou a campanha da democrata de querer “arranjar os debates” com baixas audiências, “o mesmo que fez com Bernie Sanders”, apontou.

O debate do dia 26 de setembro, em Nova York, coincide com a partida entre Atlanta Falcons e New Orleans Saints, enquanto o do dia 9 de outubro em St. Louis coincide com o duelo entre Green Bay Packers e New York Giants. / EFE