Trump confirma presença nos 3 debates presidenciais programados com Hillary

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu na segunda-feira, 5, que ficará frente a frente com sua rival democrata, Hillary Clinton, nos três debates presidenciais programados para os próximos meses que, tradicionalmente, têm uma grande importância na opinião pública.

O magnata tinha semeado dúvidas sobre sua participação nos três debates, mas agora assegurou que só um desastre natural poderia lhe impedir de enfrentar Hillary. Perguntado pela imprensa em seu avião se pensava em ir aos três debates, o republicano disse que “por enquanto sim” e respondeu que só “furacões e desastres naturais” poderiam fazê-lo mudar de opinião. “Espero fazer os três, estou desejando que os debates cheguem logo. Acredito que são um importante elemento do que fazemos. Acredito que temos uma obrigação com os debates”, ressaltou Trump.

Previamente, Trump não tinha se comprometido a participar dos debates, se opondo primeiro às datas de alguns deles por coincidir com partidas da liga profissional de futebol americano (NFL) e depois expressando sua rejeição a vários dos moderadores selecionados pela Comissão de Debates Presidenciais dos EUA. “Acredito que certos moderadores são inaceitáveis, absolutamente”, ressaltou Trump em entrevista à revista “Time” em agosto.

O primeiro debate entre Hillary e Trump está marcado para 26 de setembro na Universidade Hofstra de Nova York e será moderado por Lester Holt, apresentador da emissora “NBC”.

Os moderadores do segundo debate, previsto para 9 de outubro na Universidade Washington, em Saint Louis (Missouri), serão o apresentador Anderson Cooper, da “CNN”, e a correspondente-chefe para política externa da “ABC”, Martha Raddatz. O debate em Saint Louis incluirá perguntas de cidadãos que participarão do evento.

O terceiro e último debate entre os candidatos antes das eleições presidenciais de 8 de novembro será moderado por Chris Wallace, apresentador da emissora conservadora “Fox”, no dia 19 de outubro na Universidade de Nevada, em Las Vegas.

Além dos debates entre os candidatos à presidência, no dia 4 de outubro a Universidade Longwood em Farmville (Virgínia) receberá o debate entre os candidatos à vice-presidência, o senador Tim Kaine e o governador Mike Pence, companheiros de chapa de Hillary e Trump, respectivamente.

Para participar dos debates, os candidatos deverão contar com pelo menos 15% de respaldo, resultado da média de cinco pesquisas nacionais. Com a presença assegurada de Hillary e Trump resta saber se alcançarão o apoio necessário para estar também presentes nos debates o candidato presidencial libertário, Gary Johnson, e a candidata do Partido Verde à Casa Branca, Jill Stein. / EFE