Trump critica Obama por passar sua semana fazendo campanha para Hillary

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou na noite de quinta-feira, 3, o presidente Barack Obama, por passar a semana fazendo campanha em favor da democrata Hillary Clinton, ao invés de estar focado em seu trabalho.

O magnata nova-iorquino afirmou que Obama “não faz outra coisa, senão campanha” e o descreveu como “ativista chefe” (“campaigner in chief”) em um trocadilho com o cargo de Comandante chefe (“commander in chief”) que ostenta o líder das Forças Armadas.

Trump, durante um ato na Carolina do Norte, também afirmou que os atuais dirigentes dos EUA são “ineptos” e chamou de “estúpido” o presidente Obama. “Somos dirigidos por pessoas estúpidas, de acordo? Somos dirigidos por pessoas estúpidas e um deles anda fazendo muita campanha”, afirmou.

Na verdade, Barack Obama esteve na Carolina do Norte, na quarta-feira, e está previsto que retorne nesta sexta-feira para realizar comícios em Fayetteville e Charlotte.

Estas paradas fazem parte da agenda do presidente para esta semana, que também incluiu comícios em Ohio na última segunda-feira e na Flórida, no dia seguinte, e na quinta, para tentar ajudar Hillary Clinton a vencer as eleições.

Até poucos dias atrás, a democrata mantinha na Carolina do Norte uma pequena, mas constante vantagem de três pontos sobre Trump nas pesquisas. Porém, o site especializado “RealClearPolitics”, que faz uma média diária de todas as pesquisas publicadas no país, apontava na quinta um “empate” de 46,4% entre os dois candidatos. / EFE