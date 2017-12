Trump diz que captou US$ 13 milhões em doações em 24 horas

Donald Trump anunciou nesta terça-feira, um dia depois de seu primeiro debate com Hillary Clinton, que conseguiu reunir mais de US$ 13 milhões para sua campanha pelas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 8 de novembro.

Trata-se de uma quantidade considerável para o candidato republicano, que havia captado menos fundos que sua adversária democrata e preferiu lançar mão de sua fortuna pessoal.

“Nas últimas 24 horas captamos mais de US$ 13 milhões por meio de doações online no auge do National Call Day (dia de convocação de doadores) e continuamos reunindo fundos! Obrigado Estados Unidos! #MAGA” – tuitou o candidato republicano com a hashtag de seu slogan “Make America Great Again” (Tornar os Estados Unidos grandes de novo).

Em agosto, Hillary Clinton conseguiu US$ 143 milhões em fundos para sua campanha e para o Partido Democrata e Trump arrecadou US$ 90 milhões.

As doações privadas aos comitês de campanha oficiais têm um limite de US$ 2.700 por pessoa a partir do momento da nomeação do candidato. Mas estruturas independentes dos postulantes podem aceitar doações sem nenhum limite. / AFP