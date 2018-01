Trump diz que Hillary é a fundadora do Estado Islâmico

O candidato republicano à presidência americana, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que sua rival na disputa, a democrata Hillary Clinton é a “fundadora do Estado Islâmico”.

Segundo Trump, as políticas de Hillary à frente do departamento de Estado no primeiro mandato de Obama levaram à fundação do califado. “Ela deveria receber um prêmio do EI como sua fundadora”, disse.

O Estados Islâmico é uma dissidência da Al-Qaeda na Mesopotâmia, franquia da rede Al-Qaeda, criada durante a ocupação americana após a queda de Saddam Hussein, em 2003.

Seus fundadores são Abu Musab al-Zarqawi e Abu Bakr al-Baghdadi. A partir de 2014, parte do grupo que lutava na Síria contra o regime de Assad rompeu com a Al-Qaeda e declarou a criação do califado na região do Levante ( Síria e Iraque). / AP