Trump diz que se solidariza com povo da Venezuela

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, fez campanha no domingo no sudoeste da Flórida e disse que os americanos “estão abandonando os amigos” em toda a América Latina.

Em um evento em Naples, o magnata defendeu a ideia de “ficar de pé contra a opressão do regime de (Raúl) Castro em Cuba e se manifestar em solidariedade ao povo da Venezuela que ama a liberdade”.

“Por toda a América Latina as pessoas estão vivendo em opressão”, afirmou. Trump destacou ainda que o governo “(Barack) Obama – (Hillary) Clinton abandonou os amigos na América Latina e entregou apenas pobreza e desemprego aos hispano-americanos”.

No início da campanha, o empresário manifestou seu apoio aos esforços do presidente Obama para normalizar as relações com Cuba. Mas atualmente ele tem ameaçado romper o acordo com Havana a menos que se cumpram algumas condições específicas. / ASSOCIATED PRESS