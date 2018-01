Trump diz ter evitado ida de fábrica da Ford para o México

Donald Trump comemorou na madrugada de hoje, pelo Twitter, o que seria seu primeiro grande feito para preservar empregos no país, uma de suas mais repetidas promessas de campanha. O presidente eleito afirmou ter convencido o presidente da Ford a manter nos Estados Unidos uma fábrica que, segundo ele, seria em breve transferida para o México.

“Trabalhei duro com Bill Ford para manter a fábrica Lincoln no Kentucky. Eu devia isso ao grande Estado de Kentucky pela confiança depositada em mim!”, escreveu no perfil que tem sido seu porta-voz.

Em pouco tempo, a suposta conquista de Trump esbarrou em evidências. A Ford nunca planejou remover a fábrica do território americano e levá-la para o México. O plano da montadora é levar linhas de montagem de apenas alguns modelos para o país vizinho.

Da fábrica de Kentucky, sairia a linha de produção do Lincoln MKC. A empresa afirma que nenhum posto de trabalho seria fechado, já que o espaço seria utilizado para ampliar, no mesmo local, a produção do Ford Escape.

Além disso, recentemente a empresa assinou um acordo com o sindicato local de trabalhadores da indústria automotiva comprometendo-se a investir US$ 700 milhões na unidade de Kentucky.

I worked hard with Bill Ford to keep the Lincoln plant in Kentucky. I owed it to the great State of Kentucky for their confidence in me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de novembro de 2016

O plano de retirar a fabricação do MKC de Louisville foi revertido. Não houve uma explicação detalhada sobre quando essa decisão teria sido tomada, mas as vendas do Escape – em queda desde julho – podem ser parte da explicação. Uma porta-voz da Ford, Christin Baker, confirmou hoje que a decisão foi tomada “recentemente”, mas não precisou se foi antes ou depois da eleição de Trump para a Casa Branca.

O bilionário elegeu-se à presidência com uma plataforma que incluía promessas de pesadas sanções a empresas que transferissem empregos para o exterior. / COM AP