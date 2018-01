Trump escolhe Rick Perry para comandar Departamento de Energia

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu o ex-governador do Texas Rick Perry para comandar o Departamento de Energia dos EUA, disse um membro da equipe de transição do republicano na terça-feira.

A escolha de Perry pela autoridade do time de transição amplia o número de defensores da indústria do petróleo e céticos em relação à mudança climática escolhidos para cargos de primeira linha na equipe de Trump. As escolhas têm preocupado ambientalistas, mas têm sido bem recebidas pela indústria de petróleo, ansiosa por expansão.

Perry, que também concorreu brevemente pela nomeação republicana para a corrida presidencial de 2016, ainda tem de ser confirmado pelo Senado para chefiar o Departamento de Energia, que é responsável pela política energética dos EUA e supervisiona o programa de armas nucleares do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi governador do Texas, maior Estado produtor de petróleo dos EUA, a partir de 2000, quando sucedeu o presidente George W. Bush, até 2015. Antes de abandonar a corrida presidencial, Perry foi um feroz crítico de Trump, chamando-o de “um câncer de conservadorismo”, que apresentava “uma combinação tóxica de demagogia, mesquinhez e absurdo”.

O magnata também disse coisas duras sobre Perry durante a campanha, menosprezando até os seus óculos. “Ele colocou óculos para que as pessoas pensem que ele é inteligente”, disse ele. Quando Trump assegurou a nomeação do Partido Republicano para concorrer à Presidência dos EUA, Perry o endossou como “a escolha do povo”.

Se Perry for confirmado para o cargo, será mais uma indicação de que o governo de Trump pode ser amigável à indústria de combustíveis fósseis. O ex-governador defende uma regulamentação mais leve sobre a indústria, e já disse que a ciência em torno da mudança climática é “desestabilizadora”. / REUTERS