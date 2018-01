Trump está convencido da necessidade de transferir embaixada em Israel para Jerusalém, diz porta-voz

NOVA YORK – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, continua “firmemente convencido” da necessidade de transferir a embaixada americana em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, afirmou nesta sexta-feira, 16, um porta-voz da equipe de transição do republicano.

Trump nomeou na quinta-feira o advogado David Friedman, simpatizante de políticos israelenses de direita, para representar os Estados Unidos em Israel – o nome dele, no entanto, ainda precisar ser confirmado pelo Senado. No comunicado divulgado pela equipe de transição, Friedman disse que espera poder trabalhar a partir da embaixada dos EUA “na capital eterna de Israel, Jerusalém”.

Nesta sexta, Jason Miller, um dos porta-vozes do republicano, afirmou por telefone que a possível mudança da embaixada americana para Jerusalém continua entre as propostas defendidas por Trump. “Foi um dos compromissos que o presidente eleito fez em várias ocasiões durante a campanha eleitoral e ele se mantém firmemente convencido (dessa necessidade)”, disse Miller.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O porta-voz não entrou em detalhes, no entanto, com relação a prazos para a transferência depois que Trump assumir a Casa Branca, em 20 de janeiro.

O atual governo americano não reconhece Jerusalém como capital de Israel em razão das disputas entre palestinos e israelenses com relação a esta cidade histórica. Hoje, os EUA – assim como muitos outros países – mantém sua embaixada em Tel-Aviv. O Congresso americano já se manifestou a favor do reconhecimento de Jerusalém como a capital israelense, mas em junho de 2015 a Suprema Corte dos EUA respaldou a posição do governo Obama.

Durante reunião com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, em setembro, o então candidato republicano Donald Trump prometeu reconhecer Jerusalém como a israelense. “Os EUA, na administração Trump, aceitarão finalmente o mandato do Congresso feito há muito tempo para reconhecer Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel”. / EFE