Trump fala em tirar cidadania de quem queimar bandeira

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 29, que qualquer um que queime uma bandeira do país deverá enfrentar as “consequências”, como ser preso ou perder a cidadania americana. Pelo Twitter, Trump disse que “ninguém deveria queimar a bandeira dos EUA. Se o fizerem, deve haver consequências – talvez perda de cidadania ou um ano na cadeia!”.

O tuíte reacendeu uma antiga polêmica. Desde os ataques do 11 de Setembro, políticos têm anunciado a intenção de propor uma lei para punir quem queimar uma bandeira americana. A discussão, porém, nunca seguiu adiante, uma vez que a Suprema Corte decidiu, em 1989, que a queima de bandeiras é protegida pela Primeira Emenda da Constituição americana.

No entanto, hoje, Trump levou a discussão além de ameaças contra ações de extremistas no país e a estendeu aos cidadãos. Trump escreveu o post depois que a Fox News exibiu as imagens de um protesto contra a vitória do magnata em uma faculdade de Massachusetts na qual um nos manifestantes queimou uma bandeira.

Nobody should be allowed to burn the American flag - if they do, there must be consequences - perhaps loss of citizenship or year in jail!