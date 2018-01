Trump fará discurso esperado sobre imigração ilegal na quarta-feira no Arizona

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, fará na quarta-feira, no Arizona, seu esperado discurso sobre imigração irregular, após adiá-lo diversas vezes.

“Farei um grande discurso sobre imigração ilegal na quarta-feira no grande Estado do Arizona. Grandes multidões, buscando um recinto grande”, escreveu o magnata no domingo em sua conta no Twitter.

O anúncio ocorreu um dia após Trump dizer que pretende repreender imigrantes ilegais que ultrapassem o período de permanência autorizado em seus vistos, ao fazer um esclarecimento de sua visão sobre como supervisionar o sistema de imigração americano.

Na semana passada, o empresário disse que está “suavizando” seu plano de deportar todos os 11 milhões de imigrantes ilegais dos Estados Unidos, o que foi mal recebido por conservadores que apoiam a posição extremista de Trump de criar um muro na fronteira com o México.

