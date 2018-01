Trump nomeia Ben Carson como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 5, Ben Carson, neurocirurgião aposentado que disputou a candidatura republicana durante as primárias, como secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

“Ben Carson tem uma mente brilhante e está comprometido em fortalecer comunidades e famílias”, disse Trump em um comunicado. “Temos falado longamente sobre minha agenda de renovação urbana e nossa mensagem de ressurgimento econômico, que inclui amplamente as zonas urbanas mais pobres.”

Carson é o primeiro afro-americano nomeado para integrar o gabinete de Trump, e havia dado recentemente indícios de que estava pronto para trabalhar na reversão da situação das zonas urbanas mais carentes.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-neurocirurgião vinha evitando falar sobre a futura gestão de Trump pois alegou, logo após a vitória do republicano, que não tinha certeza se conseguiria se encaixar no gabinete. Na época, Carson era cogitado para assumir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos.

Trump disparou muitas críticas a Carson durante as primárias, afirmando que ele tinha um “temperamento patológico”. Ainda assim, anunciou seu apoio ao magnata logo após desistir da disputa.

Como apoiador de Trump, Carson era leal, mas também crítico. Ele considerou que Trump tinha “grandes defeitos” e teria preferido um cenário diferente do que vê-lo vencer as primárias republicanas.

Na semana passada, Trump anunciou que planejava nomear o ex-executivo do banco Goldman Sachs Steve Mnuchin como secretário do Tesouro e o investidor bilionário Wilbur Ross para liderar a Secretaria de Comércio. Ele também escolheu Betsy DeVos para assumir a secretaria de Educação, e Elaine Chao, mulher do líder republicano no senado, Mitch McConnell, como secretária dos Transportes. O presidente eleito ainda escolheu James Mattis como secretário de Defesa. / AFP e ASSOCIATED PRESS