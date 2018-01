Trump nomeia Kellyanne Conway como conselheira presidencial

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, nomeou nesta quinta-feira, 22, sua ex-gerente de campanha Kellyanne Conway, agora assessora, como conselheira presidencial, informou sua equipe de transição em um comunicado.

O republicano, em um comunicado, disse que Kellyanne “desempenhou um papel crucial” em sua vitória. “Ela foi uma defensora incansável e tenaz de minha agenda e possui perspicácia incrível sobre como comunicar com eficácia nossa mensagem.”

Veterana pesquisadora e estrategista política, Kellyanne se transformou na primeira mulher da história a dirigir uma campanha presidencial que saiu vencedora.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O comunicado de imprensa da equipe de transição de Trump indicou que, em razão da liderança de Kellyanne, a vitória de Trump “rompeu o teto de vidro para as mulheres”.

Ela se uniu à campanha do magnata durante as eleições gerais e ajudou a reformar a mensagem do republicano e a desenhar sua estratégia para capturar mais votos do público feminino. / EFE