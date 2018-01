Trump nomeia Ryan Zinke como secretário do Interior

WASHINGTON – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, escolheu o deputado republicano em primeiro mandato Ryan Zinke, de Montana, para ser secretário do Interior, informou um funcionário de primeiro escalão de sua equipe de transição na terça-feira.

Zinke, ex-fuzileiro naval, de 55 anos, comandará o Departamento do Interior, que emprega mais de 70 mil pessoas em todo o país e supervisiona mais de 20% dos terrenos federais, incluindo parques nacionais como Yellowstone e Yosemite.

A escolha de Zinke surpreendeu, já que algumas autoridades republicanas queriam que ele desafiasse o senador democrata Jon Tester em Montana nas eleições de 2018. Zinke emergiu depois de Trump apontar que indicaria a deputada Cathy McMorris Rodgers, do Estado de Washington, para o cargo.

O escolhido propõe que terras públicas sejam mantidas como propriedade federal, o que o faz entrar em conflito com membros do Partido Republicano que são favoráveis às privatizações ou a deixar os terrenos sob o controle dos Estados.

Ainda não está claro como Zinke se posicionará com relação à permissão de que mais terras federais sejam abertas à prospecção de petróleo e à mineração, algo que Trump prometeu fazer como presidente. A plataforma de energia oficial do republicano pede a abertura de “arrendamentos no solo e na costa em terras federais, eliminação da moratória aos arrendamentos na costa e a abertura de depósitos de energia de xisto”. / REUTERS