Trump poderá nomear 4 juízes do Supremo

Claudia Müller

Além da nomeação do juiz que substituirá Antonin Scalia, que morreu em fevereiro, o presidente eleito Donald Trump poderá ter de indicar, pelo menos, mais três nomes para a Suprema Corte dos EUA durante seu mandato, o que a deixará mais conservadora. Três juízes com idade avançada, sendo dois liberais – Ruth Bader Ginsburg, de 83 anos, Stephen G. Breyer, de 78 anos – e um conservador com posição liberal – Anthony Kennedy, de 80 anos –, podem se aposentar nos próximos quatro anos.

A Suprema Corte americana está desfalcada desde a morte do juiz Scalia, considerado muito conservador. O indicado pelo presidente Barack Obama na época foi Merrick B. Garland. Mas a maioria republicana no Senado rejeitou até mesmo considerar a nomeação, sob o argumento de que essa deveria ser uma escolha do próximo presidente.

Durante a campanha, Trump divulgou uma lista com 21 possíveis nomes. Entre eles, o senador republicano de Utah, Mike Lee. “É esperado que o indicado seja bastante conservador e relativamente novo”, explica o professor de Direito de Harvard Mark Tushnet. “Essa lista mencionava pessoas conservadoras em diversos níveis.”

Para a professora de Direito da Universidade Stanford Bernadette Meyler, esse cenário deve afetar drasticamente a Suprema Corte. “As escolhas de Trump para novos juízes vão pressionar a Corte para uma direção mais conservadora.”

A politização do processo de nomeação dos juízes e a percepção de parte da sociedade de que a Suprema Corte interveio de maneira ilegítima nas eleições presidenciais de 2000, entre George W. Bush e Al Gore, causou perda de legitimidade da Corte, segundo Bernadette. “Se Trump colocar vários juízes abertamente políticos, o Supremo pode minar ainda mais.”

Segundo ela, o processo de nomeação e indicação é o maior problema enfrentado pela Suprema Corte. “Esse sistema exclui muitas pessoas que poderiam ser excelentes juízes.” Apesar disso, ela é cética em relação ao futuro. “Não acredito que Trump fará as mudanças necessárias.”