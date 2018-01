Trump se reúne com ex-rival Mitt Romney

NEW JERSEY – Em seu primeiro fim de semana fora de Nova York desde a eleição à presidência americana, Donald Trump recebeu neste sábado, 19, o seu ex-rival nas primárias do Partido Republicano Mitt Romney no campo de golfe de Bedminster – uma de sua propriedade em New Jersey, uma hora e meia de carro de sua casa em Manhattan -, onde permanecerá até domingo, longe dos olhos e dos manifestantes que cercam a Trump Tower na quinta avenida em Nova York.

Em declarações após a reunião, os dois não esclareceram se o encontro fez parte das negociações de Trump para formar sua equipe de governo – segundo especulações, Romney poderia dirigir o Departamento de Estado – ou se foi apenas uma visita de cortesia para tentar resolver os atritos dentro do partido criados pela campanha agressiva do magnata.

“Mantivemos uma boa conversa sobre os diversos cenários mundiais nos quais os Estados Unidos têm interesses significativos”, afirmou Trump depois da reunião de quase uma hora e meia. O presidente eleito fez questão de receber Romney na entrada do campo de golfe e de acompanhá-lo na saída, se despedindo com um longo aperto de mão na frente dos repórteres.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Conversamos sobre estes assuntos e trocamos opiniões. Foi uma conversa muito completa e profunda dentro do tempo que tivemos disponível. Valorizo a possibilidade de falar com o presidente eleito e estou ansioso para o início do próximo governo”, disse Romney em uma breve declaração.

A nomeação de Romney, de 69 anos, candidato do Partido Republicano à Casa Branca em 2012, para uma pasta importante no governo, como o Departamento de Estado, seria um movimento de Trump para tentar dar segurança aos aliados dos Estados Unidos.

Negociações. O sucessor de Barack Obama nomeou na sexta-feira três membros de sua equipe (Justiça, CIA e Conselheiro de Segurança Nacional), mas ainda restam mais de uma dúzia de posições importantes a serem preenchidas para formar o seu gabinete de governo, com destaque para as pastas de Departamento de Estado e Defesa – além da nomeação de milhares de cargos de confiança em Washington.

Entre as outras pessoas recebidas por Trump neste sábado estão o general reformado James Mattis, potencial candidato ao Pentágono, Michelle Rhee, controvertida ex-diretora das escolas de Washington, que foi qualificada como “muito talentosa” pelo bilionário e é apontada como possível responsável de Educação no novo governo e a política Betsy Devos, ex-dirigente do Partido Republicano em Michigan que também é sondada para a área de educação.

No domingo, Trump deve se reunir com o governador de New Jersey, Chris Christi, com o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, e com vários empresários, incluindo Lew Eisenberg, Andrew Puzder, Todd Ricketts -dono do time de beisebol Chicago Cubs -, com Wilbur Ross, que lucrou bilhões investindo em empresas falidas e poderia ser secretário de Comércio do novo governo e com David McCormick, chefe de investimentos da empresa Bridgewater Associates. / AFP, EFE e REUTERS