Trump se reúne com ex-vice e ativista ambiental Al Gore

NOVA YORK – O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, reuniu-se nesta segunda-feira com o ex-vice e Prêmio Nobel da Paz, o democrata Al Gore, que luta no país contra as mudanças climáticas. “Foi uma conversa extremamente interessante e voltará a acontecer, é tudo que vou dizer”, declarou Gore aos jornalistas que se concentravam na entrada da Trump Tower, em Manhattan, sem dar detalhes quanto aos temas discutidos. Ex-candidato à presidência derrotado por George W. Bush em 2000, Al Gore, que este ano fez campanha pela democrata Hillary Clinton, considerou a conversa como “extensa e produtiva”.

“Foi uma busca sincera por algum tipo de consenso”, declarou depois do encontro de mais de uma hora e meia em Nova York.

Antes de se reunir com o presidente eleito, Al Gore conversou com Ivanka Trump, filha do milionário, sobre sua posição a respeito das mudanças climáticas, segundo informou a equipe de transição governamental de Trump.

Apesar de ter declarado durante sua campanha presidencial que as mudanças climáticas não existem, Trump recentemente se mostrou aberto ao tema.

“Vamos revisar cuidadosamente”, disse Trump em 22 de novembro ao jornal The New York Times a respeito do Acordo de Paris sobre o clima, aprovado em dezembro de 2015 por 195 países, incluindo o Estados Unidos.

O presidente eleito também reconheceu a conexão entre a atividade humana e as mudanças climáticas, ainda que parte dos conservadores americanos o critiquem por isso. / AFP