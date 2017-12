Trump volta a atacar ex-miss Universo e tenta envolver Hillary em polêmica

WASHINGTON – O candidato presidencial republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou os ataques à ex-miss Universo Alicia Machado nesta sexta-feira, 30, chamando-a de repugnante e alegando a existência de um vídeo sexual dela, e se recusou a voltar atrás em um tema que ameaça prejudicar sua imagem já frágil entre mulheres e hispânicos.

Sua rival democrata, Hillary Clinton, abordou o tratamento dado por Trump à ex-miss nascida na Venezuela como um exemplo de como ele vê as mulheres durante o primeiro debate entre os dois candidatos na noite de segunda-feira. Hillary disse que Trump, ex-dono dos concursos Miss Universo, chamou Alicia de “Miss Empregada”, por ela ser latina.

Trump não se desculpou na ocasião, e em uma entrevista à televisão concedida no dia seguinte criticou Alicia duramente por ter engordado depois de conquistar o título de Miss Universo em 1996.

A menos de seis semanas da eleição de 8 de novembro, Trump vem se recusando a deixar o tema esfriar e se entregou a uma discussão pelo Twitter na madrugada desta sexta-feira.

“Será que a Hillary Trapaceira ajudou a repugnante (verifiquem o vídeo de sexo e o passado) Alicia M a se tornar uma cidadã dos Estados Unidos para poder usá-la no debate?”, indagou Trump.

Did Crooked Hillary help disgusting (check out sex tape and past) Alicia M become a U.S. citizen so she could use her in the debate?