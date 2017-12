Trump volta a criticar ex-Miss Universo e diz que ela foi ‘a pior pessoa’ que passou pelo concurso

WASHINGTON – O candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar nesta terça-feira, 27, a modelo Alicia Machado por ter engordado depois de vencer o concurso Miss Universo há duas décadas. No debate de segunda-feira, ela foi defendida pela democrata Hillary Clinton.

O magnata descreveu Alicia como “a pior pessoa” que passou pelo Miss Universo, comandado pelo empresário quando ela venceu a disputa em 1996, e afirmou que foi “extremamente difícil” trabalhar com a modelo no ano seguinte.

“Ela era o pior, absolutamente o pior, era impossível. Era a vencedora e, depois, ganhou uma quantidade de peso e isso foi um verdadeiro problema. Tivemos um verdadeiro problema não só com isso, mas também com sua atitude, tivemos um verdadeiro problema com ela”, disse Trump para a emissora Fox.

“Hillary voltou atrás no tempo, encontrou uma menina e falou como se ela fosse a Madre Teresa. E não foi realmente assim. Mas, enfim, Hillary tem de fazer o que tem de fazer”, disse o empresário.

Durante o primeiro debate presidencial entre os dois candidatos realizado na segunda-feira, Hillary citou Alicia como exemplo das mulheres que Trump insultou ao longo de sua carreira.

“Ele chamou esta mulher de ‘Miss Piggy’ (Miss Porquinha). Depois, chamou de ‘Miss Doméstica’, porque ela era latina. Donald, ela tem um nome, é Alicia Machado. E se tornou uma cidadã americana. Pode apostar que ela votará em novembro”, disse a ex-primeira-dama.

Alicia, que obteve em agosto cidadania americana e declarou apoio absoluto a Hillary, agradeceu em sua conta no Twitter as palavras da democrata durante o debate.

Gracias señora @HillaryClinton su respeto a las mujeres y nuestras diferencias la hacen grande! Estoy con usted! — Alicia Machado (@machadooficial) September 27, 2016

Em entrevista concedida em maio ao jornal The New York Times, a ex-Miss Universo afirmou que após ter vencido o concurso em 1996, Trump levou várias câmeras à academia onde ela tentava perder peso, o que teria representado uma humilhação para ela. “Depois desse episódio, fiquei doente, com anorexia e bulimia durante cinco anos. Nos últimos 20 anos fui a muitos psicólogos para combater isso”, afirmou a modelo.

Veja abaixo o depoimento que ela concedeu ao Washington Post

Trump reconheceu ter pressionado Alicia para perder peso. “Sobre isso, me declaro culpado”, afirmou o empresário ao NYT. / EFE

