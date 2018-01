Ultradireita da Índia celebra aniversário de Trump com bolo e festa

Com bolas de soprar coloridas e um bolo especial, membros do partido ultradireitista da Índia, Hindu Sena, celebraram nesta terça-feira, 14, o aniversário do virtual candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, considerado por eles como o “salvador da humanidade”.

O presidente do partido, Vishnu Gupta, foi o anfitrião da festa e cortou o bolo feito especialmente para Trump, segurando uma imagem do pré-candidato armado com uma espingarda, em um ato que contou com dezenas de seguidores em Nova Délhi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Hoje é um dia importante. Em um dia como hoje, nasceu o salvador da humanidade”, disse Grupta aos jornalistas, reiterando que Trump é o “único” capaz de acabar com o terrorismo islâmico.

Gupta afirmou que manteve a festa apesar do massacre que matou 50 pessoas em uma boate gay de Orlando porque agora, no momento em que o terrorismo islâmico está em seu ponto mais alto, é ainda mais importante apoiar o pré-candidato republicano. “Temos um herói, que é Donald Trump”, frisou Gupta./ EFE

Leia mais:

Hillary vê em Obama alguém que pode alavancar sua campanha