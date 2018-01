Vocalista do U2 critica Donald Trump em show

O vocalista da banda de rock U2, Bono Vox, postou na página do grupo no Facebook um vídeo em que dirige algumas críticas ao candidato republicano à presidência dos EUA, Donald Trump, e mostra alguns clipes dos discursos do magnata. As imagens foram feitas em um show recente dos irlandeses, segundo o site Politico.

“Sou muito rico. Acabou. Sou muito mais rico que qualquer pessoa já conhecida. Bilhões e bilhões e milhões de dólares”, disse Trump em um dos discursos selecionados. Após essa frase, Bono questiona: “E seu ponto é?”

Ao repetir a fala sobre sua riqueza, o vocalista pergunta: “Bem, veja, estamos muito felizes por você, candidato. Sinceramente, nós somos. Temos apenas um questionamento para você nesta tarde: qual a sua visão para essa grande nação?”.

A pergunta é seguida pela promessa do empresário de construir um muro na fronteira dos EUA com o México e fazer os próprios mexicanos pagarem por ele. Nesse momento, Bono pergunta se a construção seria “como o Muro de Berlim” ou “como a Grande Muralha da China”.

“Agora, candidato, você entende que não são apenas os mexicanos que terão um problema com o seu grande muro. São todos que amam a ideia de América. Como os irlandeses, por exemplo. Ou os franceses. Ou os brasileiros”, destaca o cantor.

“Todos que amam a ideia de América, todos que acreditam no que leem no pé da parte inferior da Estátua da Liberdade. Dê-me seus cansados, seus pobres, seus povos amontoados, que anseiam por liberdade.”

Bono pergunta em seguida se o republicano considera “todos nós” quando fala sobre imigrantes ilegais que “se ganhar, eles voltarão para casa”. A promessa do empresário é seguida pela fala do irlandês: “Agora, candidato, pessoas boas não ficarão em silêncio enquanto você acaba com o sonho americano. Está certo, candidato? Você está me ouvindo, candidato? Você está demitido”.

Veja o vídeo abaixo: