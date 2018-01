“Domingo”, filme mexicano encanta Berlim no festival que une Cinema e Futebol

O diretor mexicano Raul Lopez Echeveria escreveu e dirigiu um curta-metragem que une dois ingredientes irresistíveis: a paixão incontida pelo futebol e um tempero latino-americano: a superação. A capacidade de cair e se levantar e começar tudo novo. Quantas vezes for preciso.

Foi “Domingo”, o filme que convenceu o júri do festival “11 mm”, entre eles, o crítico de cinema Alfred Holighaus, o atual craque do Hertha Berlin, Salomon Kalou (que no formato documentário teve se filme “Kalou, o querido elefante”, premiado pelo júri popular, o jogador Arne Frederich, ex-Hertha e ex-Nationalelf, Anne Lepin, membro da Academia Alemã de Cinema e Kerstin Ott, cantora e amante do futebol.



Eduardo Covarrubias, um homem de teatro eprotagonista de “Domingo” acalenta o sonho de ser narrador de futebol. Religiosamente, ele pratica no campo onde, todos os domingos, seus amigos jogam uma pelada. Ele narra o jogo e grava, meticulosamente, em seu armário que comporta inúmeras fitas cassete e vídeos VHS.

Uma mãozinha e uma fita-cassete

Seu amigo conseguiu emprego de porteiro no prédio da Rádio local. Domingo deixa com ele uma fita gravada e o pede para entregar ao diretor de esportes. O amigo de vizinhança nega dar a cara pra bater e além do mais, ele deveria disponibilizar o conteúdo num “arquivo mp…”, argumenta estar em período de experiência e garante que não ha interesse por parte do diretor. Os dois iniciam uma briga pela fita cassete que Domingo quer ter de volta.

Acampado em frente ao prédio da rádio, ele consegue, enfim, uma oportunidade para fazer o teste. E como novela e nem filme mexicano tem final feliz, o acaso passa uma perna na hora mais importante da vida de Domingo. O que segue é frustração, raiva e impotência. A vida que segue e comecer de novo também são lemas que se encontram frequentemente em países latinos. E Domingos não faz diferente. O filme também não economiza em momentos hilários, tomados pelo diretor como entrevistas “cruas” e com entrevistados ocupando quase todo o Frame enquanto “filosofam” sobre táticas futebolísticas ou reclamam do estado do campo (que nem gramado tem), onde jogam as peladas domingueiras. Tem também a insatisfação com a falta de camisas “Você acaba dando a bola pro cara errado!”, reclama um dos entrevistados.

Na noite de entrega de prêmios, “Short-Kicks”, segunda-feira (03), o diretor não estava presente em Berlim. Quem o representou foi um dos diretores do festival, Christoph Gabler, que segundo o apresentador da noite, “em breve estará pegando um trem para o México e deve chegar lá em 6 semanas”. Christoph, diplomático, sorriu sem dar mais detalhes. Mas todos os caminhos levam ao México.

Antes do final da cerimônia, um apresentador divulgou ao microfone: "Tem cerveja de grátis". No saguão do cinema, via-se espalhados, no chão, engradados de cerveja. Numa outra esquina, água mineral sem gás ainda com o plástico involucro.