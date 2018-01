Em convenção nacional do partido, Merkel procura o consenso

© Kai Pfaffenbach/Reuters



A partir desta segunda- feira (14) inicia na cidade de Karsruhe (sul do país )a convenção nacional da União Democrática Cristã, CDU, partido de Merkel. Analistas políticos são unânimes: O esperadíssimo discurso da chanceler é um dos mais difíceis desde que assumiu o cargo há 10 anos atrás.

Ratificando a tese de que santo de casa não faz milagre (e muito menos nas terras daqui), Merkel precisa correr atrás do prejuízo para apaziguar os ânimos das vozes contra a sua política que, nas últimas semanas, foram aumentando consideravelmente dentro do partido.

A dialética do copo meio vazio

A imprensa alemã, religiosamente, adepta à política do copo meio vazio e de que o mundo está prestes a acabar, já publica a listagem dos “possíveis sucessores” de Merkel. Não fosse um pequeno detalhe nessa avalanche apocalíptico-midiatica: Qual seria a alternativa? Quem vai encarar a recém-condecorada “Chanceller of the World” pela revista Time?

O que, entretanto, acontece é o que os analistas chamam de “erosão do poder” merkeliano, Merkel vai ficando cada vez mais só em sua trilha para o desafio de sua carreira: Almejar um consenso partindo do centro, consenso esse que, a priori, agrade a gregos e troianos numa Europa cada vez mais seduzida pelas forças populistas de direita. O primeiro turno das eleições regionais na França mostrou isso claramente e consternou os partidos estabelecidos.

O título ‘Chanceler do Mundo”, sem dúvida, presenteia Merkel com um vento favorável, porém como adepta das ciências naturais e criada num pais comunista, onde ser desconfiado era um ferramenta de sobrevivência, ela escolheu prevenir. Para evitar constrangimento e até mesmo um mico político ao vivo e em cores, a petição contendo “ajustes” na política dos refugiados foi concebida e escrita anteriormente ao inicio da convenção. Isso tem se tornado praxe em partidos de todas vertentes políticas. Os Verdes também adotaram a estratégia, que implica discussão das diferenças em pequenos grupos e em off-record, bem longe dos ávidos microfones da imprensa até que seja encontrado um denominador comum. Na sequência, o documento é submeitdo à votação.

Merkel necessita, mais do que nunca, do suporte dos políticos municipais, aqueles que são endereços procurados quando os habitantes da cidade x ou y recebem mais um grupo de refugiados e se vê atropelada com o disponibilizar, por exemplo, de infraestrutura. Na região da Baviera, isso faz parte da rotina municipal.

Em entrevista ao conglomerado de TV, ARD, na noite de domingo (13), Merkel se mostrou ciente da Tarefa de Hércules, mas também “confiante” de que o requerimento será aprovado com confortável maioria.

Socialdemocratas pelas tabelas

No final da semana passada foi a vez dos socialdemocratas realizarem, em Berlim, a sua convenção nacional. Seu chefe, Sigmar Gabriel (56) tenta a saída de emergência por sugerir uma “escorregada ideológica” do partido de esquerda para o centro, para “alcançar” os eleitores de Merkel. Willy Brandt deve estar dando cambalhotas no túmulo, nem pensar no barraco que Herbert Wehner, ex-chefe da bancada e uma lenda devido as suas gritarias quando o assunto era o partido, deve estar fazendo. Mas para o político mais zoado da Alemanha, o que conta é o caminho mais reto possível para a chancelaria federal. “Siggi Pop”, assim apelidado porque no governo do socialdemocrata Gerhard Schroeder (1998-2005), era encarregado de focar a música pop alemã da época e ao mesmo tempo manter viva a fama do chanceler de “Homem das Artes”. O apelido o desclassifica, o diminui, além de ser usado inflacionariamente nos principais programas de sátira política.

Na convenção do SPD, que aconteceu no o City Cube, novo centro de congressos da capital, o chefe dos Socialdemocratas levou uma rasteira dos delegados, que o concederam somente 74% de votos na reeleição para o cargo que ocupa desde 2009, contabilizando o segundo pior resultado em toda a historia de mais de 125 anos do partido.

Em discurso que durou uma hora e meia, Sigmar Gabriel não escondeu que quer ocupar o lugar da sua atual chefe e para ratificar isso, não se fez de rogado em apelar para uma historinha de âmbito familiar: “Ontem, quando eu coloquei a minha filha para dormir, eu disse: Amanhã eu tenho que partir cedo para encontrar a Sra. Merkel”. A filha teria perguntado quanto tempo ele ainda teria que “encontrar a Sra. Merkel”. A resposta do político teria sido: “Só mais 2 anos”.

Para atingir seu objetivo, “Siggi” não o hesita nem mesmo em mudar o foco ideológico e manchar a memória de August Bebel, que junto com Wilhelm Liebknecht, foi o fundador da socialdemocracia alemã. Ele declarou querer “deixar de ser um governo de minoria”. Quer angariar votos dos empresários de pequenas e médias empresas, deixar os “Kumpel” (assim chamados os operários de usinas de carvão e por muito tempo clássico perfil de eleitores do SPD) para trás, como também foca preencher a lacuna deixada pelo FDP, o partido neoliberal que foi expulso do parlamento nas últimas eleições federais de 2013. Com o somatório desses votos de vários “corredores políticos”, Gabriel sonha com o cargo de chanceler. Gabriel também é famoso por mudar de opinião como muda de camisa, o que não lhe traz credibilidade.

Uma caricatura do jornal berlinense Der Tagespiegel mostra a chanceler Merkel sentada sozinha em sua sala. Seus assessores, fiéis ate os dentes, espiam através da porta entreaberta e sussurram: “Ela está assistindo a convenção SPD para se preparar”. Vindo da TV, as críticas do “corredor esquerdista” do partido dizendo: “Sigmar, com esses valores, você destroi os valores do partido!”



Mudança de estilo de governo

Depois de dez anos no cargo de Chefe de Estado, foi com a chegada da crise dos refugiados que Merkel ousou, pela primeiríssima vez, tomar posição, dar a cara pra bater ao invés do habitual ficar em cima do muro e/ou esperar a poeira baixar.

No grosso, ela continua teimando na trilha escolhida concernente a politica dos refugiados, mesmo porque, qualquer outra virada de casaca a custaria a credibilidade. Mas não há motivo para ilusões pueris. Merkel deixou muitas portas abertas para ter espaço político para relativizar a “Cultura das boas vindas”. Ao invés do “limitar de número de refugiados” (Obergrenze) como exigido pelo partido da Baviera, o CSU, e também parceiro no atual governo, Merkel prometerá na convenção que inicia hoje, a “redução do número de refugiados”. Porém a diferença dessa postura a do horizonte pequeno dos Bávaros, Merkel bate o pé por uma “solução europeia”. Assim, ela se livra do regionalismo e do nacionalismo que o frequentemente acompanha e garante o suporte da UE e da Comissão Europeia, essa que na próxima quarta-feira (16) apresentará uma planilha de como “vigiar melhor as fronteiras externas da Europa”. Outros itens citados por Merdelim na entrevista foram “uma parceria “mais intensa com a Turquia para que ela mantenha os refugiados no país”. Um esforço diplomático mais intenso concernente a guerra da Síria. Se isso implica em considerar conversas com o ditador Assad, Merkel não concretizou. A chanceler também divulgou, que a “maioria” dos quase 1 milhão de refugiados recebidos até agora pela Alemanha seriam provenientes da região dos Bálcãs, que há pouco tempo é considerada uma “região de proveniência segura” eliminando a possibilidade de requerimento de asilo político por parte dos refugiados. Com isso ela diz, entre linhas, que o reduzir será alcançado na medida em que os requerimentos de asilo de pessoas com essa proveniência serão negados e elas serão “rapidamente deportadas para os seus países”.

Talvez a crise interna do partido de Merkel seja dizimada depois da convenção do partido. Algo que ainda conspira a favor da chanceler são as férias parlamentares e as comemorações do Natal. E aguardar. Para saber se haverá um descanso natalino em Berlim.

O discurso

A chanceler mencionou a memorável coletiva de imprensa de 31/08, e disse: “Eu fiquei impressionada com a reação causada pela frase “Nós conseguimos topar esse desafio“, pepetindo uma passagem do discurso, Merkel foi interrompida com aplausos.

“Como ela pode dizer isso?”, assim ecoaram as críticas na época. Neutralizando o ceticismo e apelando para as convicções cristãs, Merkel justificou: “Eu digo isso porque esse aspecto faz parte da identidade do nosso país; encarar desafios: um país dos escombros virou um país com o milagre econômico, de 2 países divididos, nos tornamos um país respeitado no mundo inteiro, vivendo unidos e em liberdade. Mais do que isso. Nós, democratas cristãos, esses valores fazem parte da nossa essência, digo, a vontade de mostrar o nosso potencial e o que podemos alcançar”. Aplausos.

Agora é aguardar, com quanto de percentual os delegados iram “quitar” o documento que trilha a política dos refugiados a partir de agora. A convenção do CDU termina no fim da terça-feira (15).Depois do engajado discurso da chanceler, o portal Spiegel Online vinculou uma matéria com o título realista e coerente de: “Uma pausa para descanso para Merkel”.