Em tempos de terrorismo e crise política desse e do outro lado do Atlântico, os berlinenses se proporcionaram um momento de leveza, inusitado na dialética prussiana, porém muito bem vindo.

No primeiro dia que merece o nome de primavera e temperatura amena de 15 graus, o Portão de Brandemburgo dessa vez, não foi palco para passeatas contra ou a favor do governo Dilma, de sim ou não pelo Impeachment ou contra a política de refugiados da chanceler Merkel ou contra a indústria automobilística.

Às 15 horas do sábado (02), horário local, berlinenses se encontraram para a “Batalha dos Travesseiros“, já em sexta edição; uma ideia para divertir toda a família, grupo de amigos e para quem está passeando pela cidade. E não são poucos. Neste domingo (03), Berlim realiza a “Meia-maratona”, (Halb Marathon) com 22 km de percurso.

Num acaso bem-vindo, esbarrei em Nelson & Rosângela, cariocas e flamenguistas, que estão de visita à capital, no momento em que Nelson negociava com o vendedor de Souvenir em forma de chaveiro e pedações do Muro de Berlim, que ele fez questão de divulgar, comparia para seus funcionários instigando senso social do dono do quiosque.

Quem acabou funcionando como tradutora na negociação que teve, no final, uma Fanta laranja para o cliente e uma economia de 36 Euros? Nelson soube negociar. Brasileiro não desiste nunca. Rosângela corre hoje a maratona como “ensaio para a maratona do Rio2.

Em temos de convulsão cultural e política, vivenciar o Portão de Brandemburgo no contexto de uma brincadeira saudável e divertida, é, literalmente, colírio para os olhos. Valem mencionar que o regulamento prescreve que os travesseiros devem ser limpos e macios.



Uma das participantes no vídeo, esclarece: “Porque é algo diferente, diverte e faz esquecer o estresse do dia a dia“.

