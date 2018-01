Quando Marília Pêra brilhou nas telas de Berlim

©Cinema.de

1998. Competição da Berlinale. Era apresentado o filme dirigido por Walter Salles. Um filme à procura de um país, primeiramente no horizonte limitado da Dora, personagem brilhantemente vivido, pela minha amiga e companheira de trajeto, Fernanda Montenegro.

Como diz Walter Salles: “A Fernanda (Montenegro) não é “Só” uma das melhores atrizes do Brasil. Ela é uma das melhoras atrizes do mundo. E a Marília, não fica atrás”, assegurou.

Foi vivendo a formosa e vaidosa Irene, em “Central”, que Marília não “só” complementou a imagem do subúrbio carioca. Ela foi o perfeito contraponto à amargura de Dora e sua falta de crença no humano. Que sortudo, Waltinho em ter em cena dois expoentes do cinema e teatro brasileiro, num verdadeiro duelo de gigantes!

Me lembro que adquiri, pela primeira vez, um horizonte artístico ilimitado quando assistir Irma Vap. Alguém da turma do cursinho sugeriu. Quando vi Marco Nannini mudando alternando personagens em cena aberta, me toquei que a Marília aperfeiçoou ainda mais o que aprendeu da montagem inglesa. Foi a primeira vez que vislumbrei um espetáculo da qualidade de primeiro mundo. Aquilo não era Brasil. Aquilo era o resultado de uma mistura fascinante entre talento, disciplina, eficiência em formato prussiano.

Muitos anos depois, já em 1998, assisti “Central” na exibição oficial com ninguém menos que Fernanda Montenegro sentada na fileira de trás. O respeito era tanto, que a gente nem se mexia. Que frio na barriga em saber que ela estava logo ali. Quando você imagina que um dia, irá sentar no mesmo cinema que Fernanda Montenegro além do “gravante” desse cenário inusitado e nunca imaginado, ser em Berlim.



No desenrolar do filme, Irene era o espelho da humanidade que Dora havia perdido “com a perda de identidade no espaco urbano”, como declara Walter Salles.

“Tudo tem limite”, diz Irene quando percebe que Dora comprou uma TV com o dinheiro que havia angariado em vender o Josué, que diga-se de passagem, se fez um ator respeitável provando isso em recente participação na de assalto ao restaurante com direito a reféns em “A Regra do Jogo”. Quem diria? O garoto que era engraxate no Aeroporto Santos Dumont e que pediu ao Walter um sanduíche quando este se encaminhava para São Paulo trilharia esse caminho? “Foi ele que nos descobriu”, afirma o diretor. Aliás, “Central” é um filme de muitas descobertas. Do ceuzão azul do Nordeste da qual imensidão você não vê no Rio de Janeiro, mas em toda a sua infinidade na Praia do Futuro (CE) e no céu da Praia de Pipa (RN).

No meio de todo o caso de Dora, se redescobrindo, tava lá ela, Irene. O espelho da alma carioca. Formosa, humana e exibindo imperfeição. Na cena quando Dora liga do orelhão para saber se o dinheiro pedido foi depositado, vê-se dois gigantes na mesma cena. É também a imperfeição e a insustentável leveza de Irene, que mandou o dinheiro para a cidade errada, que faz Dora tomar outro caminho, fazer outras escolhas. Também isso faz parte da dialética dos cariocas. Deu tudo errado?! Vamos por outro caminho, mesmo que naquele exato momento você ainda não saiba qual.

Ninguém poderia ter vivido esta cena apresentando o conglomerado de tantos ingredientes de maneira tão contagiante e honesta como Marília.

No teatro com Marília Pêra

Todas as vezes que estou no RJ, o acaso se mostra muito generoso comigo. No mês de maio de 2011, Fernanda me deu dicas de espetáculos de teatro. Como não querer confirir direto as dicas de tal peso? Entre elas, a peca “Hell” com Barbara Paz dirigida por Hector Babenco e o espetáculo “Os 39 degraus”, com um elenco fenomenal, liderado por Dan Stuhlbach e Danton Mello (irmão do Selton) e dirigido por Alexandre Reinecke. A adaptação de luxe do filme do mestre do suspense, Alfred Hitchcok presenteava o Teatro Leblon, mais especificamente à Sala Marília Pêra, sucessivas noites de ingressos esgotados e um público curioso e voraz.

©Questao de Crítica

Numa noite de sábado, nesse mesmo mês de maio eu, finalmente, fui assistir o espetáculo pelo qual me roía de curiosidade. Não “só” pela dica que me foi dada e por quem, mas pelo elogios que os críticos não economizavam.

Cenário sofisticadíssimo lembrando a austera Londres, jovens moçoilos e moçoilas transitando pelas laterais do teatro com uma bandeja pendurada no pescoço, como antigamente nos cinemas do subúrbio e nos circos. Já ali havia a mudança de paradigma. Você não precisava levantar para comprar o drops ou o chiclete. Jovens sorridentes vinham até você, eram solícitos. Várias vezes as luzes fizeram do público, o protagonista. No finalzinho do espetáculo e já delineando seu diálogo final, Dan Stuhlbach gritou: “Marília Pêeeeeeera!!!!” Quando eu olhei de olhos arregalados, lá estava ela, em carne e osso, sentada somente uma fileira atrás de mim. “Achou que ia passar despercebida, né?” brincou Stuhlbach que ainda não se fez de rogado em agradecer à brilhante atriz: “Temos muito a agradecer pelo que aprendemos com você”, disse ele, conquistando um sorriso tímido da atriz e diretora.

Não sei quanto de probabilidade existe num caso desses: uma pessoa que mora em Berlim se encontra num dia X exatamente no mesmo lugar que Marília Pêra, na sala que carrega o nome dela e ao lado da Sala Fernanda Montenegro. É muita co-incidência. Todos os anjos de Berlim e os cariocas estavam conspirando a meu favor. Fernanda e Marilia. Eu ali no meio daquila sincornicidade toda que, mais uma vez, remetia a Berlim.



Ainda durante um bom tempo, ficamos esperando Marília terminar uma conversa com uma fã. Eu queria pedir para tirar uma foto e dizer o quanto aquela cena do “Bom Jesus do que?” me comoveu. Esperei, esperei. A berlinense em mim não ousou incomodar e interromper a conversa. Fui embora sem a foto, mas com a lembrança na retina, pra sempre, de um momento que tinha tudo para ser improvável, mas que me foi presenteado: a primeira e última vez que vi Marília em carne e osso. Hoje, na entrada do Teatro do Leblon é uma coroa de flores que relembra uma atriz e diretora que, como disse Miguel Falabella: “Ela poderia se apresentar em qualquer palco do mundo”.



RIP