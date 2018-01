Esse é o fim de semana das galerias de arte

O primeiro fim de semana do mês de maio não é somente um brinde ao ápice da primavera e da natureza aflorando pelos parques e nos famosos pátios de Berlim (Berliner Höfe), onde misturam-se arte, preservação cultural, viagens gastronômicas e deliciosos passeios à pé.

Entre 01 e 03 de maio o tradicional boas vindas ao mês tem um atrativo ainda maior. “O fim de semana das galerias“, (Berlin Gallery Weekend) evento patrocinado pela BMW, abre as portas de ao todo 47 galeiras na capital. Nesses dias, ao invés de vernissagem exclusiva com lista ainda mais exclusiva de convidados e tudo regado à champagne, todos os berlinenses tem acesso às melhores exposições de artes visuais.

Independentemente do fim de semana entre 01 e 03 de maio, essas galerias são endereços para quem quiser conferir o melhor das artes plásticas em eventual a visita à capital.

Para filtrar entre o abrangente cardápio de galerias, além das minhas dicas, recorri à ajuda de quem é especialista no assunto: A curadora Tereza Arruda, responsável por inúmeras exposições no Brasil e na Alemanha e radicada entre Berlim e a capital paulista.



As dicas:

Galeria Eigen + Art (arte própria/arte excepcional) exibe os trabalhos e Martin Eder na exposição “Those bloody colours”.

http://www.gallery-weekend-berlin.de/?gallery=galerie-eigen-art-martin-eder-ross-chisholm

http://www.eigen-art.com/

Galeria Blain I Southern, localizada na Potsdamer Str. rua que ainda teima em conservar um flair da Berlim Ocidental, expõe com “Dash Dash Dash” os novos trabalhos do autodidata e internacionalmente reconhecido, François Morellet (1926).

http://www.gallery-weekend-berlin.de/?gallery=blain-i-southern-francois-morellet

O artista francês também faz parte de uma exposição coletiva sobre o título “Novas tendências por volta de 1960) na Galeria Wofgang Werner.

http://www.kunsthandel-werner.de/

http://www.gallery-weekend-berlin.de/?gallery=kunsthandel-wolfgang-werner-lucio-fontana-gerhard-von-graevenitz-gotthard-graubner-francois-morellet-uli-pohl

Galeria Kicken Berlin expõe as fotos daquele que em outubro de 2003 doou à cidade todo o seu acervo fotográfico: Helmut Newton com a exposição “Fräulein“.

http://www.kicken-gallery.com/

Galeria Johan König expõe os mais recentes trabalhos de Katharina Grosse em sua pintura intensa e expansiva com a exposição “The Smoking Kid”.

http://www.johannkoenig.de/209/85/katharina_grosse/exhibitions/the_smoking_kid.html

Nesse fim de semana com uma programação crash com melhor das artes visuais, o Brasil está representado através de Renata Lucas na exposição “Fontes e Sequestros“. Renata, que já participou da Mostra Contemporânea de Arte, Documenta, vem marcando constante presença no mercado de exposições no velho continente.

http://www.gallery-weekend-berlin.de/?gallery=neugerriemschneider-renata-lucas-michel-majerus-albert-oehlen-laura-owens

Galeria OFF tamanho XXL e a dialética berlinense

Berlim não seria Berlim se, também no evento deste fim de semana, tivesse um programa OFF.

“Uma dica secreta imperdível!”, exclamou Tereza Arruda, é o atelier do pintor Jonas Burgert. “Por que andar de galeria em galeria?”, questionou em entrevista concedida ao jornal berlinense “Tagesspiegel“. “Eu decidi convidar o público para visitar o meu atelier”.

São 6000 metros quadrados de arte com a exposição de nome exótico “Ngorongoro” que inclui trabalhos de mais de 100 artistas. Sem o patrocínio do fabricante de automóveis da Baviera e nem da empresa que fabrica champagne, o bairro de Weißensse, leste da cidade, virou um ponto de encontro de fissurados em diversidade e novas aventuras estéticas. Tudo num só lugar. Enquanto o caminho tradicional para montar essa exposição coletiva teria custado anos, Burgert confiou na sua rede de contatos e precisou de “somente” 6 meses para realizar o que a imprensa berlinense considera a cereja do bolo nesse fim de semana de recogizo da retina.



http://www.kunstleben-berlin.de/artist-weekend-berlin-ngorongoro/

http://www.jonasburgert.de/index.php/works