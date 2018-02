Entenda por que republicanos e democratas não chegam a um acordo nos EUA

Os integrantes do Congresso dos EUA ficaram mais radicais e menos propensos a acordos nos últimos anos por dois principais motivos – o remapeamento dos distritos eleitorais e o fortalecimento da imprensa ideológica.

Nos EUA, as eleições para deputados são distritais. Nos últimos anos, um remapeamento dos distritos os tornou mais homogêneos. Portanto, ficou quase impossível um democrata vencer em um Distrito republicano e vice-versa.

Deputados se preocupam mais com seus adversários nas primárias do que com seus rivais no outro partido.Os eleitores, por sua vez, tendem a seguir uma imprensa cada vez mais ideológica. Um democrata vai ver notícias na MSNBC, enquanto um republicano prefere a Fox News. Suas leituras tendência a seguir um vies de confirmação de suas próprias ideologias.Por estes motivos,democratas republicanos divergem em uma série de questões, levando à paralisia do governo. E, mais grave, não haverá solução simples.