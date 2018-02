A Coreia do Norte não abandonará as armas atômicas

Vejam meu comentário sobre a CRISE NA COREIA DO NORTE no Globo News Em Pauta

Não há incentivo algum para a Coreia do Norte abandonar as suas armas nucleares através da imposição de sanções. Estas medidas restritivas nunca funcionaram e apenas servem para isolar ainda mais o país. Além disso, o regime de Pyongyang sabe bem o que aconteceu com Muamar Kadafi na Líbia.

O ex-ditador líbio abandonou o seu programa nuclear, aceitou responsabilidade por atentados terroristas, trabalhou em conjunto com os EUA para reprimir a Al Qaeda, financiou campanhas eleitorais na Europa e se distanciou de governos radicais. Como resultado, viu uma intervenção da OTAN derrubá-lo do poder.

Caso tivesse armas atômicas, dificilmente Kadafi seria alvo de uma ação dos EUA e de seus aliados. Basta ver o Paquistão, que faz o que bem entende na Ásia Central e, obviamente, a própria Coreia do Norte. Sem arsenal nuclear, eles não conseguiriam manter esta retórica bélica por muito tempo.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

