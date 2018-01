A fantástica geopolítica das Eliminatórias Asiáticas da Copa do Mundo

A Síria enfrenta o seu aliado Irã hoje em Teerã. Se vencer ou empatar e a Coreia do Sul não perder do Uzbequistão, consegue ir para a repescagem das Eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo. Tem até uma chance de ir direto se houver uma combinação improvável de resultados. Os iranianos já se classificaram e os sul-coreanos estão próximos. A disputa agora está entre sírios e uzbeques. China e Qatar, que é inimigo da Síria, foram eliminados no mesmo grupo. Só no futebol para um país pobre e em guerra como a Síria superar a mais populosa nação do mundo com o segundo maior PIB, como a China.

Caso consiga ir para a repescagem, a Síria pode pegar outros inimigos – Arábia Saudita ou Emirados Árabes. Já o Iraque, parceiro de Bashar al Assad no combate ao ISIS, está eliminado em um grupo no qual o Japão já conquistou a vaga na Copa e a Austrália, praticamente.

E a Síria, se for para a repescagem e derrotar a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes, jogará por um lugar na Copa contra o quarto colocado da CONCAF. E, hoje, há uma probabilidade de serem os EUA. Isto é, os sírios jogariam contra os americanos para ver quem irá para a Copa da Rússia, aliada de Assad e rival dos EUA, embora acusada de interferir nas eleições americanas para apoiar Trump.

No fim, claro, o campeão será Brasil, Alemanha, Itália, Argentina ou França. Quem sabe, uma Espanha. Estas são as potências do futebol.

