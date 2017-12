A Grécia sairá do euro antes de o Irã ter a bomba atômica?

Quem diria, há anos falam que o Irã desenvolverá uma bomba atômica e a Grécia sairá do Euro. As previsões tanto se repetiram que se tornaram motivo de gozação. E, por incrível que pareça, na semana que vem, teremos finalmente uma conclusão para as tragédias persa e grega.

Há, segundo a consultoria de risco político Eurasia, 60% de chance de um acordo no dia 7 envolvendo o programa nuclear iraniano. Independentemente do que lobbies e opositores ao acordo digam, a possibilidade de o Irã produzir uma arma atômica se reduzirá drasticamente se houver sucesso.

E a Grécia? Ainda não dá para cravar que sairá do euro. Alguns analistas falam em 85% de probabilidade de isso ocorrer, com viés de alta. Outros colocam a chance em meio a meio. Muito pode acontecer ainda ao longo desta semana. Vale prestar atenção no crescente envolvimento dos EUA.

O certo é que, nos dois casos, estamos presenciando um momento histórico. Torcemos para um bom acordo dos EUA e seus parceiros no Sexteto (França, Reino Unido, Alemanha, Rússia e China) e o Irã. O mundo só tem a ganhar sem uma arma atômica nas mãos do regime de Teerã. E os iranianos apenas têm a ganhar com o fim das sanções.

No caso da Grécia, a única certeza é que haverá ainda um longo período de dificuldade independentemente de o país permanecer ou sair da zona do Euro.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio e em NY. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

