A Guerra ao Terror resultou em mais terrorismo?

Os Estados Unidos lançaram duas guerras com centenas de milhares de mortos no Afeganistão e no Iraque. Hoje ficamos sabendo que a motivação para o atentado em Boston, segundo um dos próprios autores, Dhzokhar Tsarnaev, foi justamente esta ofensiva americana, de acordo com reportagem publicada no Washington Post.

No caso do Afeganistão, havia sim uma lógica inicial para a guerra. A Al Qaeda, responsável pelo 11 de Setembro, recebia abrigo do Taleban. Os EUA, com o apoio de uma ampla coalizão internacional, derrubaram o regime e acabaram com este oásis da rede terrorista de Bin Laden. Sem dúvida, alguns atentados de grandes proporções foram evitados. Isto é, sem conflito, talvez houvéssemos observados muitos outros ataques terroristas.

Já o Iraque de Saddam Hussein nada tinha a ver com o 11 de Setembro e, dentro do contexto da guerra ao terror, este conflito nunca possuiu muita lógica.

O certo é que, tanto o conflito no Iraque como no Afeganistão, além dos bombardeios de Drones da administração de Barack Obama no Yemen e no Paquistão, contribuíram e contribuem para a radicalização de jovens nos EUA e na Europa. Isto é, podem enfraquecer o terrorismo internacional, mas fortalecem o terrorismo doméstico. Mas, que fique claro, os terroristas são uma minoria estatisticamente irrelevante dentro das comunidades muçulmanas no Ocidente. É deprimente ver algumas pessoas culpando o Islã pelo atentado. Demonstra apenas ignorância ou preconceito.

O mais importante agora, como afirma brilhantemente Peter Beinert em artigo no Daily Beast, são os EUA não repetirem os mesmos erros do pós-11 de Setembro.

