A magia dos eleitores nas eleições iranianas e libanesas

DIRETO DE BEIRUTE

O antigo Oriente Próximo era composto, até a Primeira Guerra, pela Pérsia e o Império Otomano. Dos países que emergiram do fim destes dois impérios, ocorrem eleições competitivas em cinco, além dos territórios palestinos – Turquia, Irã, Israel, Líbano e Iraque.

Tirando a Turquia e Israel, que viveram histórias diferentes, e os palestinos e iraquianos, que vivem sob ocupação, sobram apenas os libaneses e os iranianos. Em Beirute e Teerã, vemos partidos ou coalizões com ambições diferentes competindo para conquistar o poder.

Acompanhei o processo eleitoral aqui no Líbano. Houve acusação de compra de votos e uma ou outra briga sem grandes consequências. Nada muito diferente de democracias da América Latina. Mas, assim como o Brasil na época das Diretas Já, existe um movimento cívico, de as pessoas lutarem pelos seus ideais. De vestirem uma camisa, carregarem uma bandeira, irem para a rua porque queriam que a sua coalizão vencesse.

De um lado, as patricinhas libanesas cristãs, de óculos escuros, jeans e camisetas laranjas da Frente Patriótica de Michel Aoun, fazendo campanha para que votassem também no Hezbollah. Uma aliança difícil para alguém de fora entender. Do outro, os membros grupo cristão Forças Libanesas, com suas belas camisas com o cedro desenhado e crucifixos à mostra, unidos aos sunitas do bilionário Saad Hariri.

Os vencedores celebraram com fogos, os perdedores reconheceram a derrota. O Líbano deu uma aula para seus vizinhos árabes que ignoram a democracia.

Nesta sexta-feira, será a vez dos iranianos. Uma eleição menos livre que no Líbano, já que alguns candidatos foram barrados, mas não menos disputada. O presidente Mahmoud Ahmedinejad, com todos os seus defeitos – e são muitos – colocou a cara para bater em debates com opositores. Quando um Bashar al Assad ou um Hosni Mubarak faria isso? Nunca. Está certo, o presidente iraniano foi mal educado e ofendeu a mulher de Mir Hussein Mousavi, seu rival, além de fazer acusações graves a líderes iranianos que não estavam presentes para se defender. Mas enfrentou perguntas até mesmo sobre as suas posições sobre o Holocausto e acusações de má (ou péssima) gestão da economia.

Sem falar nas belas imagens nas ruas de Teerã, com seguidores dos candidatos diante de telões torcendo como se fosse a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Santos. Já pensaram em uma cena dessas na Amã do rei Abdullah, o queridinho do Ocidente? Ou na Riad do seu xará?

Os árabes, persas (iranianos não são árabes em sua maioria), muçulmanos e cristãos da região observam estas imagens nos canais a cabo. Certamente, eles clamarão por mais democracia. No Qatar, já há alguma abertura. Na Arábia Saudita, quase nenhuma. Dizer que a monarquia hashemita e a saudita são moderadas ofende os ouvidos de qualquer árabe ou iraniano educado. Todos na região sabem que não há um quesito sequer que a Arábia Saudita seja mais moderada do que o Irã. Note, estou falando do Irã, onde impera um regime islâmico. Já pensou como é na Arábia Saudita? Difícil imaginar. Um dia, gostaria de assistir a um filme saudita, como já vi iranianos ou vocês, mesmo no Brasil, podem assistir ao libanês Caramelo, em cartaz nos cinemas de São Paulo.