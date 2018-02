A queda dos carnavais de clubes em SP e o renascimento dos blocos de rua no Rio

Os clubes quase não fazem mais carnaval em São Paulo. E, mesmo no interior, estão em queda. Até os anos 1980 e começo dos anos 1990, muitos paulistanos optavam por ficar na capital paulista e aproveitar os bailes. O do Paulistano era bom na segunda-feira. O Pinheiros levava vantagem na terça. O Corinthians disputava com a Portuguesa a liderança na zona leste. Diz a piada que, certa vez, o clube luso decidiu denominar o seu baile de “carnaval para a frente”. As pessoas seguiram pela marginal e acabaram no Corinthians. O baile do São Paulo também levava fama de moças bonitas. O extinto Olympia organizava o seu, tido como mais “liberal”, para usar uma palavra educada. Na zona norte, o comando era do clube Espéria, com direito a banho de piscina no final, para desespero dos salva-vidas.

Não existia sambódromo no Anhembi. Os desfiles ocorriam na avenida Tiradentes. A Vai-Vai e a Camisa Verde e Branco eram as escolas mais poderosas em São Paulo, apesar de sermos motivo de gozação para os cariocas. Quem podia viajava para desfilar no Rio em uma época em que a Portela apenas começava a decair diante do racha interno que levou à fundação da Tradição. O Império Serrano ainda desfrutava de respeito e o bicheiro Castor de Andrade transformava a Mocidade em uma das potências do samba – assim como o seu Bangu no futebol, finalista do brasileiro de 1985, quando acabou derrotado para o Coritiba.

Adolescentes gostavam de viajar para o interior. Ficavam amontoados na casa do tio de alguém ou mesmo em uma fazenda. À noite, seguiam para os bailes. Inevitavelmente, depois de bebidas, lança-perfume e mulheres bonitas, se envolviam em brigas com os locais, irritados com a arrogância de nós paulistanos, que desrespeitávamos as moças de Itú, Orlândia, Araçatuba e Campinas. Aliás, dizem que os paulistas são “os americanos” do Brasil. Teoricamente, ninguém gosta da gente, somos visto como invasores. E os cariocas seriam “os europeus”, decadentes, mas ainda mais civilizados. Na minha opinião, puro preconceito.

A década de 1990 começou com a moda de viajar para Salvador e para o litoral paulista. Os clubes da capital reduziram de quatro para um o total de bailes. Na Bahia, jovens de São Paulo costumavam dizer que beijavam mais de 30 mulheres em um dia no Chiclete com Banana. As meninas diziam ter sido no máximo um ou dois, e ainda assim os mesmos da noite anterior. Obviamente, a matemática não batia. Mas a propaganda chegou a Buenos Aires, onde morei. Sempre vem aquela pergunta dos argentinos se “és verdad que és possible hacer sexo con 50 chicas en un fin de semana? Porque yo estuve en Bucios y sali solamente con una. Y no pasó de los besos. Pero era una chica buena, como las de Recoleta, sabes?”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto isso, em Juquehy, Pitangueiras, Lazaro e Feiticeira, os paulistas da capital lotavam as praias, mas ficavam quase sem opção de pular carnaval. No fim, acabavam assistindo aos desfiles na Globo com o Fernando Vanucci. A Manchete, com narração do Paulo Stein, nestes tempos, havia perdido a força dos anos das novelas Pantanal, Dona Beija e Ana Raio e Zé Trovão. Dava para dar risada também com o Gala Gay e o Clovis Bornay nas transmissões da Bandeirantes. Mas o melhor de tudo era acompanhar a apuração e torcer por uma vitória da Salgueiro, que aconteceu em 1993 com o histórico Explode Coração. E a Portela seguia na fila sem ser campeã, como o Palmeiras. Sei de gente que prefere a apuração ao desfile. Gostam de escutar “quesito, bateria. Escola de Samba, Acadêmicos do Grande Rio. Dez, nota Dez”.

Neste ano, pelo menos pelo termômetro Facebook, em meio a mafiawars e farmvilles, a onda é ir ao carnaval de rua do Rio de Janeiro, nos blocos na Lapa, Santa Tereza e outros bairros históricos. Interessante como alguns paulistas possuem nostalgia de um lugar e um tempo que não viveram. Dizem querer voltar às raízes. Se assim fosse, deveriam ir aos carnavais de clubes. Os cariocas, irritados com a invasão paulista, anunciam datas erradas da saída dos blocos para despistar. Foi o que me disse um amigo diplomata aqui em Nova York. O que nos faz lembrar da música “Nós vamos invadir sua praia”, levando a farofa e a galinha, do Ultraje a Rigor, do Roger, inacreditavelmente, o maior QI do Brasil.

Também virou moda vir para Nova York. A cidade já está lotada de brasileiros e a Bloomingdales e a Barney’s se empolgaram com a perspectiva de aumento nas vendas. O restaurante Baltazar, um dos preferidos dos visitantes brasileiros, se tornará uma espécie de filial do Spot. Os brasileiros que vivem na cidade se dividem em dois grupos- 1) o dos que organizam blocos, com americanos, e pulam carnaval no Queens, Brooklyn ou mesmo Manhattan; 2) o dos que esquecem se tratar do carnaval e ficam se perguntando porque ninguém está respondendo email nestes dias. Ou dos chatos como eu que, longe do carnaval, ficam criticando os que estão no Brasil.