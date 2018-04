A teoria “do quanto pior, melhor” na eleição iraniana

Existe uma teoria de que quanto mais radical estiver o lado inimigo, melhor para conquistar apoio internacional. Alguns palestinos, de uma certa forma, celebraram a vitória da coalizão direitista de Benjamin Netanyahu em Israel. Assim, podem dizer que os israelenses possuem um ultra-nacionalista anti-árabe e ex-leão de chácara na Moldávia como Avigdor Lieberman no posto de ministro das Relações Exteriores. Os obstáculos seriam maiores para criticar Tzipi Livni, mais moderada, mulher, educada e com posições sintonizadas com a administração de Barack Obama.

O mesmo se passou com alguns direitistas israelenses nesta última eleição libanesa. Caso a coalizão do Hezbollah com os cristãos (importante detalhar aqui que muitos omitem a aliança dos cristãos liberais com o grupo xiita para ressaltar o lado radical da organização) vencesse, diriam que o Líbano havia se tornado um Estado terrorista. Na véspera da eleição, um ministro israelense chegou a usar literalmente esta expressão. Assim, poderiam desviar a atenção da questão palestina para o Hezbollah. Com a vitória da 14 de Março, abertamente aliada dos Estados Unidos, não dá para classificar o Líbano desta forma. Não emplaca. Claro, o ministro da Defesa, Ehud Barak (aliás, de esquerda neste caso), tentou argumentar que as armas que os americanos dão para o Exército libanês são direcionadas para o Hezbollah. Mentira. Não existem provas sobre isso e visa apenas enfraquecer as já débeis Forças Armadas Libanesas diante do grupo xiita.

No Irã, não será muito diferente. Direitistas em Israel, nos Estados Unidos e – acreditem – mesmo ditaduras travestidas de monarquias e repúblicas no mundo árabe torcem pela vitória de Mahmoud Ahmedinejad. Os israelenses porque manteriam o argumento de que o Irã é perigoso, usando os discursos anti-semitas e as ameaças contra Israel do atual presidente iraniano. Os republicanos para atacar a política de aproximação de Obama com o mundo islâmico. E os regimes árabes para que os Estados Unidos não normalizem os laços com o Irã (persa), reduzindo a ajuda militar para estes Estados.

Uma vitória de Moussavi, um artista e moderado para padrões iranianos, dificultaria os planos de Israel para atacar o Irã, apesar de, na prática, o programa seguir, já que está nas mãos do aiatolá Khamanei, líder supremo do regime. Os republicanos observariam um claro sinal de que Obama consegue resultados com mais diplomacia e menos militarismo no Oriente Médio. Já os regimes árabes em Riad, Amã e Cairo podem perder a cadeira cativa de queridinhos dos EUA na região, que até 1979, era do Irã, do xá. Mas, neste terceiro caso, o processo será mais demorado, mesmo com Moussavi no poder.