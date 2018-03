A Terceira Intifada deve começar na Palestina

Uma Terceira Intifada pode começar a qualquer momento. Desta vez, deve ser mais parecida com a primeira, no fim dos anos 1980, do que com a segunda, no início da década passada. O foco será em resistência civil, sem atentados suicidas, embora estes não possam ser descartados. Violência, obviamente, haverá das duas partes, mas não na escala de anos atrás.

A estratégia será similar às exibidas nos documentários Budrus, da brasileira Julia Bacha, e 5 Broken Cameras, feito em parceria pelo palestino Emad Burnat e o israelense Guy David – recomendo este filme, indicado para o Oscar de melhor documentário. Nestas vilas da Cisjordânia, os moradores optaram por protestos e resistência civil, sem o envolvimento de autoridades ou de grupos como Hamas.

Mais importante, para estes palestinos, era mostrar a ocupação, como o muro os deixava separados de suas terras e como algumas prisões eram completamente irrelevantes. Também valorizaram a parceria com israelenses e cidadãos de outros países, especialmente da Europa e dos Estados Unidos. Na maior parte dos casos, obtiveram um sucesso maior do que os atentados.

Nos últimos dias, manifestações contra o tratamento dos prisioneiros palestinos em Israel vinham ganhando força. Aos quatro que estavam em greve de fome, se somaram outros 4 mil. O cenários se agravou desde ontem com a informação de que, segundo autoridades palestinas, o prisioneiro Arafat Jaradat teria morrido em consequência de tortura, e não de ataque cardíaco, como disse inicialmente Israel – é melhor aguardar uma investigação final.

Um ponto a ser notado nestas novas manifestações é a tentativa dos moradores da Cisjordânia de se distanciaram do governo da Palestina. Eles querem, como na Primeira Intifada, organizar movimentos com raízes nas próprias vilas, sem a presença dos políticos.

Muitos dizem que um dos erros de Israel foi negociar com os palestinos no exílio, da OLP, como Yasser Arafat, no começo dos anos 1990, em vez de valorizar os palestinos dos territórios que fizeram a Primeira Intifada. Eles conheciam e, de uma certa forma, até admiravam Israel. E, pelo visto, parecem ter aprendido que greve de fome e protestos surtem muito mais efeito do que homens-bomba. Mas, que fique claro, será na Cisjordânia. A Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, tem um cenário distinto, como vocês bem sabem.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009 e comentarista do programa Globo News Em Pauta, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti, Furacão Sandy, Eleições Americanas e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios