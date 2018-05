Dia sem Wikipedia lembra os tempos do Almanaque Abril

no twitter @gugachacra

Antes de os computadores pessoais e as impressoras se disseminarem pelas nossas casas, precisávamos fazer os trabalhos escolares em folhas de papel almaço. Tampouco tínhamos informação em um segundo através da Wikipédia de alguns eventos importantes na história da humanidade, como a bomba de Hiroshima, o assassinato do Kennedy e a chegada do homem à lua.

Os melhores recursos para ajudar em um trabalho escolar eram as enciclopédias, o Almanaque Abril e o Tesouro da Juventude. Ali poderíamos encontrar os dados necessários para entregar o trabalho da quarta série. Os mapas estavam nos Atlas, e não no Google Maps. Em vez de imprimi-los, os desenhávamos nas folhas de papel vegetal.

A Wikipédia, claro, é repleta de erros e não pode ser usada como fonte em trabalhos acadêmicos em universidades americanas e, imagino, no Brasil. Mas serve para matar aquela curiosidade de Almanaque. Outro dia, por exemplo, eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a vida do pai do Romney por puro interesse pessoal através deste site.

Devido a uma lei anti-pirataria dos EUA, a Wikipédia decidiu tirar as suas páginas em inglês do ar. Eu entrei para fazer o teste com “Palmeiras”, para ver o que acontecia. Realmente, não estava disponível. Porém um menino em Jacarta podia saber um pouco da história do quarto maior time do Estado de São Paulo se digitasse o nome do clube em bahasa no site. A resposta seria – “Sociedade Esportiva Palmeiras adalah sebuah tim sepak bola Brasil yang berbasis di Sao Paulo, Brasil. Tim ini didirikan tahun 1914.”.

Quando eu era pequeno, precisava entrar na parte de esportes do Almanaque Abril para ver os títulos do Palmeiras no passado. Nasci em 1976, ano do último título antes da era Parmalat. Quando derrotamos o Corinthians em 1993, já existia a internet. Mas, na era Wikipédia, fomos campeões uma vez só.

