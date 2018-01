Afinal, devo falar ISIS, ISIL, DAESH ou Estado Islâmico?

Sei que muita gente tem se questionado sobre o motivo de algumas vezes as pessoas dizerem Estado Islâmico, em outras ISIS, ISIL, EI e, na França e no mundo árabe, DAESH.

O grupo, inicialmente, se denominava Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ou Levante). A dúvida sobre Síria ou Levante ocorre porque a palavra usada em arábe é Sham (الشام ). Sham em árabe pode significar Damasco, Grande Síria ou Levante. Portanto, seria, nas siglas em inglês, ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) e ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant). EI, por sua vez, é a sigla em português para Estado Islâmico, que é a forma atual como o grupo de identifica.

E DAESH? DAESH é a sigla em árabe de Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ou Levante). دايش