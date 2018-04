Após 45 dias, o fim da viagem a Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza

Passou muito rápido. Outro dia, eu estava embarcando para Tel Aviv. Permaneci um mês e meio em Israel e nos territórios palestinos. Uma viagem que incluiu Jerusalém, Sderot, Ashkelon, Tel Aviv, Naharyiah, Haifa, Acre, Ramallah, Belém, Hebron, Nablus e, acima de tudo, Gaza. Ocorreu uma guerra e uma eleição. Morreram 1.300 palestinos. Tzipi Livni foi a mais votada. Benjamin Netanyahu deve ser o próximo premiê. A esquerda israelense está de luto com o fracasso dos trabalhistas e do Meretz. A direita renasceu com uma roupagem diferente, racista, mas realista ao aceitar que os israelenses não terão todo o território, na figura de Avigdor Lieberman

Na minha entrada em Israel, fui interrogado, conforme relatei aqui. Na saída, também. Mas foi bem diferente. Terminei de enviar meus textos na madrugada do dia 11 para o 12. Pouco depois, recebi o telefonema de um outro jornalista brasileiro que estava em Israel para cobrir as eleições. Ele queria sair para jantar na madrugada de Jerusalém antes de eu embarcar. O problema é que meu vôo era às 8h10 da manhã. Em Israel, o ideal é chegar pelo menos três horas e meia antes do embarque. Levando-se em conta que eu estava em Jerusalém, tinha que somar mais 45 minutos de viagem até o aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Tinha que sair às 3h da manhã. Cancelei o jantar, mas recebi o conselho dele (Marcelo Ninio, um dos melhores repórteres de política internacional do Brasil) para não deixar de assistir ao filme israelense Waltz with Bashir em Nova York – conselho também dado por uma amiga minha que mora aqui no Brooklyn.

O motorista me pegou. Era o mesmo que me acompanhou em grande parte da viagem. Seu nome é Raeed, um palestino de Jerusalém. Não havia trânsito, por causa do horário. Antes do previsto, estávamos na entrada da via que leva ao aeroporto, que tem uma espécie de pedágio. Funcionários da segurança pediram que o Raeed encostasse o táxi. O homem, com um fuzil, olhou o meu passaporte, com carimbos do Líbano e da Síria. E, claro, o da passagem de Erez, na Faixa de Gaza. Era o dia do aniversário de um ano de Imad Mughniyeh, comandante militar do Hezbollah, morto em carro-bomba em Damasco. A ação é atribuída a Israel. O grupo planeja se vingar.

Educadamente, o segurança pediu que eu descesse e entregasse meus celulares. São três – um de Israel, um do Brasil e um dos Estados Unidos. E levei a minha bagagem para uma sala. Ele passou na máquina de raio-X e olhou os meus dois computadores. Checou também minha credencial de imprensa. Pediu desculpas e acrescentou que apenas estava cumprindo ordens. Fui liberado.

O Raeed me deixou na entrada do terminal. Uma mulher me perguntou para onde eu viajaria. Disse que meu vôo era para Paris. “Ok”, ela disse. Caminhei até o posto de segurança de bagagens. Um homem pediu meu passaporte. Entreguei junto com a credencial de jornalista do governo israelense. Veio com as perguntas óbvias de sempre.

“Você recebeu alguma coisa de alguém?”; “Alguém no Líbano te entregou algo para você trazer a Israel?”, e por ai vai. Não foi em uma sala. Quase todos os passageiros respondem a perguntas, independentemente de serem israelenses ou estrangeiros.

Fiquei imaginando que teria mais pela frente. Nada. Fiz o check-in, passei pelo controle de passaporte e embarquei. Em Nova York, não respondi a uma pergunta sequer. O funcionário da imigração americana carimbou o meu passaporte na mesma página de um dos vistos do Líbano. Nem notou nada de estranho.

Acho importante dizer estas coisas porque muitas vezes reclamamos da imigração em países como Israel e os Estados Unidos. No caso israelense, fui entrevistado na entrada. Recebi inúmeros questionamentos. Quando tiveram certeza de que eu não era um terrorista, me liberaram. A partir deste momento, fui tratado sempre com educação, inclusive na saída, como descrevi aqui. As medidas de segurança não buscam discriminar ninguém. O objetivo á apenas garantir que não ocorram atentados terroristas.

Obs. Amanhã, post especial sobre o filme israelense Waltz with Bashir (que pode ser quebrado inclusive em dois, pois é um dos melhores filmes que já assisti na vida). A primeira coisa que fiz desembarcando em Nova York foi ir ao cinema, seguindo o conselho do Marcelo e da Gisela (minha amiga do Brooklyn). Vou ver o mesmo filme hoje de novo. Podem dizer que sou louco por desfrutar Nova York com Waltz with Bashir, depois de 3 meses em Beirute e um e meio em Israel. Mas vocês entenderão. Aliás, torcerei como nunca no Oscar por este filme. Se não vencer, honestamente, não entendo nada de cinema

Obs2. A próxima etapa da viagem será Istambul, daqui a uma semana, mas sigo com o blog, diariamente, aqui de Nova York

Apenas comentários que tenham alguma relação com o post serão publicados. Como sempre, comentários anti-árabes, anti-semitas e islamofóbicos serão vetados. Serei rigoroso também em textos com ataques entre leitores. Comentários que coloquem um povo ou uma religião como superiores tampouco entram