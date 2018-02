Apostas para a viagem de Obama a Israel

Barack Obama iniciou hoje a sua primeira viagem a Israel e Palestina como presidente dos Estados Unidos. Mas não esperem grandes avanços no processo de paz que teoricamente já dura mais de 20 anos, embora na prática esteja congelado há quatro.

Com as lideranças israelenses, certamente Obama abordará o assunto. Mas existem enormes diferenças sobre o que pensa o presidente e o que pensa o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu. O americano já deixou claro no passado que as linhas de 1967 devam servir de parâmetro para a fronteira entre Israel e Palestina e defende pelo menos o congelamento dos assentamentos na Cisjordânia. O líder israelense rejeita estas duas demandas.

Diante desta disputa e buscando evitar atrito com Israel, talvez o maior aliado americano no mundo, Obama deve se concentrar em outros dois temas. Primeiro o Irã. O presidente deve dar todas as garantias de que está comprometido com a segurança de Israel e não aceitará que o regime de Teerã desenvolva armamentos nucleares. Apesar de divergências pequenas, as duas nações concordam nesta questão.

O Egito também entrará na agenda, mas Obama e Netanyahu devem evitar declarações públicas. Os dois sabem da deterioração no cenário no país vizinho, mas preferem não jogar mais lenha na fogueira.

Obviamente, não dá para escapar da Síria. Os dois são contra o regime de Assad. Mas Israel preferia o status quo anterior à guerra civil ao que está por vir. Eu me aprofundarei em outro post. Os EUA, por outro lado, ainda têm a esperança de que algo melhor possa ocorrer.

De resto, sigam aqui no blog a visita de Obama a Israel com outros posts ao longo do dia.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já foi correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Oriente Médio. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires

