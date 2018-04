Apostas – Romney tem 1/3 de chance de derrotar Obama

Não há discussão nos Estados Unidos de que Mitt Romney foi grande vencedor do debate nesta quarta-feira. Em pesquisa da CNN, 67% dos entrevistados disseram que o republicano derrotou o presidente (25%). Mesmo partidários do atual ocupante da Casa Branca admitiram a derrota.

O resultado do debate, sem dúvida, deixa claro que Romney ainda está no jogo e com condições de ganhar as eleições em novembro. Talvez, nas próximas pesquisas, o republicano apareça mais uma vez em um empate técnico com Obama.

Apesar destas boas notícias, porém, Romney permanece distante de ser o favorito nas eleições de novembro. Segundo as bolsas de apostas de Londres, sua chance aumentou de um quarto para um terço. Isto é, metade da probabilidade de Obama. A consultoria de risco político Eurasia faz a mesmo previsão. Nate Silver, do blog Five-Thirty-Eight, que analisa pesquisas eleitorais para o New York Times, por meio de uma equação matemática, coloca a chance de vitória do republicano em apenas 14%.

Como explicar esta diferença? Basicamente, pelo sistema eleitoral americano. Caso o vencedor fosse o com maior número de votos, Romney teria uma probabilidade bem maior de vitória, especialmente depois da fantástica performance no debate em que massacrou Obama, considerado um fiasco.

Mas, nos EUA, o vencedor é definido por quem tiver maior votação no Colégio Eleitoral. Cada Estado tem um determinado número de votos, de acordo com a população. Por este motivo, Nova York possui bem mais representantes do que Idaho. Ganha, no fim, quem conseguir a maioria dos 538 votos. Ou seja, 270.

Na maior parte dos Estados, levando em conta as pesquisas e a tendência do eleitorado no passado, já dá para cravar quem será o vencedor. Na Califórnia, Obama. No Texas, Romney. Se levarmos em conta as unidades da Federação com um ganhador claro, vemos como o presidente possui 237 garantidos, contra 191 do seu adversário.

Sobram os chamados Swing States, como são denominados os Estados sem predomínio democrata ou republicano. Ao todo, são dez. E, em nove deles, Obama lidera as pesquisas. Em alguns, como Ohio, considerado o mais importante ao lado da Flórida, por ampla vantagem.

Para reverter a situação, Romney precisaria alterar a tendência em praticamente todos os Estados, levando em conta que em Ohio sua missão parece ser impossível.

O jornalista Gustavo Chacra, correspondente do jornal “O Estado de S. Paulo” e do portal estadão.com.br em Nova York e nas Nações Unidas desde 2009, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia. Já fez reportagens do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Faixa de Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes, Iêmen e Chipre quando era correspondente do jornal no Oriente Médio. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Crise em Honduras, Crise Econômica nos EUA e na Argentina, Guerra no Líbano, Terremoto no Haiti e crescimento da Al-Qaeda no Iêmen. Também é comentarista do programa Em Pauta, na Globo News. No passado, trabalhou como correspondente da Folha em Buenos Aires. Este blog foi vencedor do Prêmio Estado de Jornalismo, empatado com o blogueiro Ariel Palacios

