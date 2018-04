As negociações entre Israel e a Síria para a devolução das colinas do Golan

Começo hoje uma série para as eleições sobre os problemas de Israel com cada um de seus vizinhos. Hoje o tema será a Síria.

Israel e a Síria estão em estado de guerra desde 1948. Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, os israelenses ocuparam as colinas do Golan. Os dois países voltaram a se enfrentar em uma guerra em 1973. Depois do confronto, foram assinados acordos de armistício. Israel, em atitude considerada ilegal pela ONU, anexou o Golan no início dos anos 1980. Ao longo dos anos 1990, os dois lados negociaram a devolução do território. Porém não houve solução. A região ainda está sob controle de Israel.

Os israelenses afirmam que ocupam o Golan por questões de segurança. Eu visitei as colinas no lado sírio, acompanhado do comandante UNDOF (Forças de Paz da ONU). A visita foi em setembro de 2007. Ele disse que Israel não precisa do território para garantir a sua segurança. De acordo com o general austríaco, o principal problema do Golan é a água. Israel não quer perder o acesso a um dos produtos mais escassos do Oriente Médio.

Os israelenses também usam o Golan para fins turísticos. Há estações de esqui e trilhas para trecking. Há pouco mais de um ano, li na revista do “New York Times” uma propaganda dizendo “Venha conhecer um rancho no Golan – a única diferença é que em vez de dizer Hello, você diz Shalom”.

Israelenses e sírios vinham negociando uma resolução para as colinas com a mediação da Turquia. Com o conflito em Gaza, o diálogo foi congelado. Após a discussão envolvendo o premiê turco, Tayyip Erdogan, e presidente de Israel, Shimon Peres, muitos analistas israelenses duvidam que a Turquia siga como mediadora. O mais provável é que os próprios Estados Unidos assumam este papel, o que seria fundamental para o regime de Bashar Al Assad.

Os sírios não querem apenas o Golan em uma negociação. Damasco aproveitará a oportunidade para se aproximar dos Estados Unidos e, acima de tudo, conseguir autorização para voltar a dar as ordens no Líbano. O argumento de Assad seria o de que apenas a Síria conseguiu estabilizar o território libanês.

Os israelenses que aceitam negociar (Tzipi Livni e Ehud Barak) também querem mais do que a paz com a Síria em troca do Golan. Certamente, tentarão um acordo no qual mantenham o acesso à água. Mais importante, Israel exigirá que a Síria suspenda o apoio ao Hamas e ao Hezbollah – duas organizações que não reconhecem o Estado israelense- e que pelo menos reduza a intensidade da atual aliança política com o Irã. O ideal seria que a Síria se tornasse uma espécie de Jordânia.

As relações de Damasco com o Hezbollah estão estremecidas há exatamente um ano. Imad Mughnyieh, comandante militar do grupo, foi morto em carro-bomba em Damasco. Oficialmente, a organização islâmica culpa Israel. Mas em Beirute não é segredo para ninguém que seria muito difícil uma ação desta dimensão sem o conhecimento dos serviços de inteligência sírios. Meses depois, o Mohammad Suleiman, general responsável pelo tráfico de armamentos do Irã para o Hezbollah via Síria, foi morto por um franco atirador em Tartus, na costa síria. Já os líderes do Hamas são tratados como reis.

Curiosamente, apesar da inimizade, Israel e Damasco pouco se enfrentaram diretamente ao longo dos últimos 36 anos – o que não incluem os choque no Líbano. Um dos raros episódios foi o bombardeio de uma instalação militar onde, supostamente, seria construído um reator nuclear. Na época, os dois lados evitaram uma escalada militar e mesmo verbal. Às vezes, dá a impressão de que os dois países mantêm um diálogo secreto. Mas esta deve ser apenas mais uma teoria da conspiração de Beirute.