Até quando Obama culpará Bush?

A economia dos EUA criou apenas 88 mil novos postos de trabalho em março. A taxa de desemprego oscilou para 7,6% – caiu 0,1 ponto percentual por redução na PEA e está dentro da margem de erro. Já foram mais de quatro anos de Barack Obama no poder. Honestamente, não dá para seguir por toda a eternidade culpando George W. Bush pelo seu fiasco na área econômica.

O presidente ainda tem a vantagem de estar em uma nação onde o setor privado consegue inovar mesmo diante dos obstáculos impostos pelo governo. Para cada GM decadente e salva pela administração, surge uma Tesla com um carro ultra inovador e prometendo revolucionar o mercado.

Sei que muitos seguirão culpando o Congresso pelas falhas de Obama – poderiam fazer o inverso o culpar o Congresso pelas falhas de Bush. Mas, enfim, o atual presidente seria o “bonzinho cool” e esta característica seguirá com ele independentemente de quantos inocentes seguem presos em Guantánamo ou mortos por seus Drones no Yemen, Paquistão e Somália – e, em breve, no Norte da África.

Guga Chacra, comentarista de política internacional do Estadão e do programa Globo News Em Pauta em Nova York, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Columbia.

