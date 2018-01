Atirador anti-Trump deve ser chamado de terrorista

James T. Hodgkinson, de 66 anos, que alvejou deputados republicanos que treinavam baseball na Virginia tem de ser classificado como terrorista. Não há outra designação. Houve motivação política para o ataque. Ele era claramente anti-Trump e anti-republicanos e seus alvos foram justamente republicanos. Não há justificativa para uma atrocidade destas. Ainda bem que não houve vítima fatal.

Algumas pessoas passam a chamar de terrorista apenas se o responsável pelo ataque for muçulmano. Não funciona assim. É terrorismo se teve motivação ideológica. Semanas atrás, no Oregon, um terrorista islamofóbico matou dois homens que tentavam proteger duas mulheres muçulmanas de suas agressões. Desta vez, o terrorista tentou matar republicanos por não concordar com as suas posições políticas. Terrorismo e terrorismo.

Pode-se criticar Trump, Hillary, os republicanos, os democratas. Mas jamais partir para a agressão física. Isto é selvageria. E não venham com argumentos de que Trump provocou e muito menos de que o terrorista tem problemas mentais. Há aquela história de que, se for muçulmano é terrorista; se for hispânico, é traficante; se for negro, é bandido; se for branco, tem problemas. Na verdade, se for terrorista é terrorista e não interessa a cor, origem ou religião. Este é o caso do terrorista Hodgkinson.