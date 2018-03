Aviões de Israel sobrevoam o Líbano

Onze aviões israelenses sobrevoaram o território libanês, segundo nota do Exército do Líbano. A ação de Israel é uma violação da resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e desrespeita a soberania libanesa. Parte das aeronaves israelenses voaram sobre o sul. Porém outras estiveram próximas de Batrun, no norte, conhecida por suas igrejas e bares frequentados pela juventude libanesa. Não há bases do Hezbollah conhecidas no local. Os israelenses continuam ilegalmente sobrevoando o Líbano, mesmo após a Guerra de 2006, segundo relatório do secretário-geral da ONU publicado neste mês. Os libaneses também ainda não cumpriram integralmente a sua parte na resolução, que pede o desarmamento do Hezbollah.

