Beirute está entre as Top 10 cidades do mundo, ao lado de São Paulo

O Lonely Planet, considerado o guia-bíblia dos mochileiros internacionais, elegeu as dez cidades mais vibrantes do mundo. Beirute está entre as eleitas, ao lado de São Paulo, Cidade do México, Antuérpia, Glasgow, Shangai, Varsóvia, Lisboa, Chicago e Zurique.

Beirute merece ser visitada não apenas pelos descendentes de libaneses. Qualquer brasileiro ficaria encantado com a magia da capital libanesa. Uma cidade que foi arrasada em 15 anos de guerra civil, se reergueu, foi bombardeada, se levantou mais uma vez e provou que dá para ser charmosa e vibrante mesmo depois de tanta destruição.

Obs. Na minha lista, Buenos Aires estaria presente.