O blog estará de folga até segunda-feira. Mas deixo para os leitores uma pergunta – O Brasil deve apoiar uma nova resolução contra o Irã no Conselho de Segurança da ONU? Publicarei as respostas ao longo do fim de semana para que todos possam debater

