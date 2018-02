Este blog passa a ser um “super blog” de EUA e Oriente Medio

A partir de terca, dia 19 de marco, este blog se tranformara em um super blog. Em vez de um post diario, serao multiplos. Todos os dias, havera pelo menos um texto de EUA, um de Israel-Palestina, um de Siria e mais outros sobre todos os acontecimentos no Oriente Medio e em Washington. Responderei e seguirei debatendo com todos os comentaristas. As discussoes serao transformadas em post no dia seguinte, com a opiniao do leitor recebendo destaque maior do que o campo dos comentarios. Tambem passarei a viajar mais para o mundo arabe, embora minha base permaneca como Nova York.

Diariamente, como ja acontece, estarei no ar com a Radio Estado as 18h20 com a Roxane e o Sergio. Outros textos analiticos serao publicados no Estadao Noite com o Daniel Gonzalez e eventualmente comentarei assuntos do dia na TV Estadao. No Twitter, seguirei firme e forte no @gugachacra e passarei a abrir debates tambem nas minhas contas do Facebook Guga Chacra (me adicionem como seguidor), no Instageam e no Google Plus (Guga Chacra). Emails pessoais devem ser enviados para gugachacra@outlook.com

Na Globo News, manterei o rodizio com o Jorge Pontual e a Sandra Coutinho como comentarista do Globo News Em Pauta em Nova York. O programa, um dos melhores no Brasil, exibido todos os dias as 20h, tem o comando do Sergio Aguiar e a participacao de Eliane Cantanhade, Gerson Camarotti, Bete Pacheco, Thais Heredia e Mara Luquet, que se revezam em SP e Brasília

Por ultimo, estou organizando um encontro com os leitores neste sabado em SP, onde vim renovar o visto. Quem quiser ir, basta me escrever no gugachacra@outlook.com

Para aguentar este ritmo, passarei a escrever bem mais raramente na edicao impressa do jornal. Serao apenas materias especiais. Mas sigam lendo as otimas reportagens da Denise Chrispim em Washington

Obs. Obviamente, estou em um computador sem sinais graficos. Peco desculpas

