Chávez nunca será um líder democrata como Mandela

Por que Hugo Chávez se considera superior? Afinal, na visão dele, ninguém pode assumir o governo em seu lugar, mesmo que seja um aliado. Apenas ele, Chávez, teria a capacidade de comandar a sua Revolução Bolivariana. Honestamente, isso não é democracia.

Em uma nação democrática, o governante deixa o poder quando acaba seu mandato. Nelson Mandela, isso mesmo, deixou a Presidência da África do Sul. Sabia que não era eterno. Na verdade, era um democrata e entrou para a história mundial.

Bill Clinton e Ronald Reagan, um democrata e um republicano, depois de oito anos na Casa Branca, precisaram e aceitaram abrir as portas para seus vices Al Gore e George Bush (o pai) disputarem eleições. Até na autoritária China, acreditem, existe rodízio no poder.

Honestamente, se você for chavista, por mais bizarra que seja esta qualificação para um brasileiro, me responda por que Chávez age desta forma? Quer se perpetuar no poder? Prefere ser um Bashar al Assad a um Nelson Mandela? Ninguém, nem mesmo seus maiores simpatizantes, é capacitado para assumir a Presidência? Os outros venezuelanos são seres inferiores na visão chavista?

