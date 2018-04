Chegou a hora de perguntar se o regime islâmico do Irã é eterno

DIRETO DE BEIRUTE

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmedinejad, sempre disse que Israel poderia acabar. O argumento dele era forte. Se a União Soviética não existe mais, se o Império Romano não existe mais e se a África do Sul do Apartheid não existe mais, por que Israel seria eterno?

Agora, talvez ele e o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamanei, devem estar se perguntando – se a União Soviética não existe mais, se o Império Romano não existe mais e se a África do Sul do Apartheid não existe mais, será que o regime islâmico iraniano é eterno?

Protestos, mortes, decisões antes inquestionáveis do líder supremo sendo revogadas, clérigos divididos. Tem muita coisa acontecendo em Teerã. Como afirmou Azar Nafisi, autora do livro “Lendo Lolita em Teerã”, em reportagem publicada hoje no New York Times, “Khamanei sempre vinha e dizia – ‘Calem-se, o que eu digo prevalece’. Todos responderiam ‘OK, esta é a palavra do nosso líder’. Agora, o mito de que existe um líder com poder inquestionável acabou”.

Robert Fisk, correspondente do jornal “The Independent” no Oriente Médio, comparou, na rede de TV Al Jazeera, as manifestações de ontem com as ocorridas durante a Revolução Islâmica, em 1979, que ele cobriu. Mas o repórter afirma que os atos são apenas contra Ahmadinejad e o resultado eleitoral, considerado uma fraude. Os manifestantes não buscam, segundo Fisk, derrubar o regime.

